幼兒園廣告稱「全美教學」卻教台語、中文！遭索賠百萬 母自責：女兒輸在起跑點

北市一名洪姓婦人為了讓女兒獲得充分教育，2023年2月將女兒送往何嘉仁集團所屬北市私立大直嘉蒔幼兒園就讀，不過事後洪婦發現，女兒課程內容與業者廣告之「全英」不符，竟出現台語、中文教學，遂要求原方賠償166萬餘元；對此法官認為園方無廣告不實、詐欺違約等情，因此判其敗訴，全案仍可上訴。

洪婦指出，因信任何嘉仁集團教學專業，讓女兒就讀旗下標榜「全美」教學之「大直嘉蒔幼兒園」，起初已向園方口頭確認外師授課，不過女兒讀了3學期後，發現竟有中文、台語之教學課程，認為與廣告中主打「全程外師美語教學」不同，且授課外師竟不具幼兒教保資格。

為了補足英語學習，洪婦另請外籍家教，每天1對1為女兒加強至少1小時，額外花了54萬餘元上課；洪婦認為，園方並未如廣告所說「全英教學」，有廣告不實、違反《消費者保護法》行為，指出花了53萬元就讀，卻沒讓女兒「贏在起跑點」相當自責，擔憂如自己一樣因此錯失很多機會，因此向園方與負責人連帶賠償學費與精神慰撫83萬餘元，依《消保法》加計1倍懲罰性賠償，合計約166萬元。

不過業者認為，洪婦女兒就讀3學期期間，園方均提供作息表、課程照片或影片，讓家長知悉台師、外師等國語、台語及多國外語課程，且洪婦曾出席家長座談，也未質疑園方、提出不續讀之事，甚至寫聯絡簿肯定園方師資、設備及對女兒之照料。

然而洪婦所拍的廣告看板，雖標榜「全程由外籍教師進行英語教學」，但園方表示，此為「交易上可容許之吹噓、噱頭或誇張」，最終應以「合約」為準，而根據合約也未明訂全英語授課，強調「全美」是指除了法語、日文及中文課程，其餘課程均「融合英語教學」，且洪婦於女兒離校才拍攝廣告刊版，與入園就讀無關。

法官審理後指出，雙方合約並未點出「外師全程提供美語教學」，廣告看板也無法如此解讀，至於洪婦最初詢問時，園方已表明「如果外師請假，我們還是有請其他的外師來代課，除非是臨時請假，就會由當班中師代課喔」，未保證一定由外師授課；另台北市府教育局只回應該廣告有違反幼教法令「之虞」，未明確點出違法行為，外師無幼兒教保資格也應由主管機關調查與裁罰，並不等於園方廣告不實或詐欺違約，因此判洪婦敗訴。



