幼兒園延長照顧混齡特殊需求兒多 幼教工會籲調整師生比

幼兒園延長照顧混齡特殊需求兒多，幼教產業工會呼籲，延長照顧服務應比照正常教學時段，依特殊需求幼兒比例調整師生比與收托名額。（本報資料照）

少子化與融合教育政策並行下，幼兒園延長照顧服務已成為許多家庭不可或缺的支持措施。但制度沒有因為班上特殊需求孩子變多，增加教保人力或調整照顧方式，導致延長照顧現場承受遠高於白天課程風險與壓力，不僅讓特殊需求幼兒無法獲得適當照顧，也影響其他幼兒的學習安全與品質，全國幼教產業工會呼籲，延長照顧服務應比照正常教學時段，依特殊需求幼兒比例調整師生比與收托名額。

依現行規定，幼兒園延長照顧服務師生比仍維持1比15，且未因特殊需求幼兒比例提高而減收名額，多數園所仍須「一律收到滿班30人」。但延長照顧班級多是全園混齡、混班實施，幼兒可能來自不同班級，作息、需求與行為狀態都具有差異，原已增加教學與管理難度，若再加上高比例的特殊需求幼兒，讓教保人員更難兼顧所有幼兒的安全與學習需求。

全國幼教產業工會接獲會員陳情，服務的園所今年延長照顧開三班，三班皆有情況較為嚴重特殊需求幼兒，一旦出現情緒或行為失控狀況，教保人員須立即介入安撫、處理安全問題，在人力有限的情況下，導致整個班級課程被迫中斷，其他幼兒只能被動等待，學習品質與安全皆受到影響。

全國幼教產業工會指出，沒有孩子應該被制度犧牲，問題不在於是否有安置特殊需求幼兒，而在於制度是否提供相應的人力與配套措施。目前制度規定，只要未收滿30位幼兒，臨時出現名額仍可再收新生。然而，這種「有名額就要收」的作法，完全無視第一線的痛苦，即便人數未滿，教保人力、專業負荷與現場風險早已達到臨界點。名額是否用盡，從來不等於孩子是否被妥善照顧。

全國幼教產業工會質疑，近年來政府不斷強調特殊需求幼兒權益，白天教學時段也逐步調降師生比、推動融合支持措施，除了可增聘特教助理員，每收1名特殊生可減收1至2名招生名額；延長照顧服務卻完全未延續相關配套，師生比僵化停留在1比15，也沒有任何特教減收機制，形同將風險集中到課後時段，政策前後矛盾，與政府一再宣示重視特殊需求幼兒權益的方向明顯背離。

全國幼教產業工會呼籲，延長照顧服務應比照正常教學時段，依特殊需求幼兒比例調整師生比與收托名額。明訂特教減收原則並延續至課後時段，避免各縣市各行其是，造成制度混亂。正視延長照顧第一線教師的專業與安全風險，補足人力與支持，而非僅以名額數字管理。

