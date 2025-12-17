幼兒園推親子旅遊「澳珠4天3夜」團費破2萬！園長解釋：不勉強家長

雲林一所幼兒園規劃4天3夜澳珠行，引發熱議。示意圖，非當事人。取自Unsplash



雲林縣一所幼兒園因規劃澳門、珠海4天3夜親子旅遊，近日引發網友熱烈討論。有家長在社群平台Threads發文指出，幼兒園預計於明年5月16日至19日舉辦海外畢業旅行，團費每人超過2萬元，讓不少網友看了直呼「太誇張」、「還以為是大學畢旅」。對此，幼兒園園長強調，是否能成行看家長意願，不勉強。

根據家長在Threads分享的行程通知單，這次旅行規劃為4天3夜，從台中機場搭乘澳門航空前往澳門，再轉往珠海，16人成團出發。團費依年齡、是否佔床及付款方式有所不同，現金價部分，嬰兒不佔床為6000元，孩童不佔床為2萬2700元，孩童佔床與成人皆為2萬4700元；刷卡價則為嬰兒6000元、孩童不佔床2萬3400元、孩童佔床及成人2萬5400元。團費均已包含領隊與導遊小費，以及園區定點至機場的來回接送。

行程主打親子共遊，規劃前往珠海長隆海洋王國、宇宙飛船樂園，安排觀賞海洋生物、煙火秀、長隆馬戲表演與多項劇場活動，並入住主題特色的企鵝酒店，讓旅客能與企鵝一同享用早餐，強調在安全環境中拓展孩子視野、創造親子回憶。

貼文曝光後，部分網友質疑幼兒園畢業旅行就出國是否過於高調，甚至有人認為「台灣就有海洋動物園」、「費用偏高」，也有人擔心安全問題；但也有支持者表示，若是親子同行、同學一起出遊，對孩子而言可能會成為難得的成長回憶。

對此，根據《自由時報》，陳姓園長回應表示，外界關注的「澳珠4天3夜」不是畢業旅行，而是園方提供給家長的「海外親子成長營」選項，是否成團完全取決於家長意願，園方不會勉強參加。她也強調，園方早已安排明年7月底舉辦國內畢業旅行，帶領全體師生前往南投車埕體驗鐵道旅行。

陳姓園長說明，之所以提出海外行程，是因教職員先前參與機構考察與員工旅遊後，認為澳門、珠海路線行程穩定、內容豐富，且適合親子同行，因此才額外提出讓家長評估。

園方強調，若該親子旅遊順利成團，將安排教職員隨團協助各項事宜，且所有隨行教師皆為自費參加，不會動用園所教學資源；活動資訊是先行提供，後續旅行社也會舉辦說明會，確保在充分尊重家長自主選擇的前提下，是否成行再行決定。

