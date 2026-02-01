幼兒園改善環境 孩子學習更安心、家長更放心

縣府配合中央推動準公共幼兒園政策，共有三十四間準公共幼兒園獲得補助，總經費近七百萬元。(花蓮縣政府教育處提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政府教育處表示，因應少子女化趨勢，幼兒園招生人數逐年下降，且二歲幼兒在照顧人力配置與安全需求上相對較高，為協助家長兼顧家庭照顧與工作發展，花蓮縣政府擴大補助準公共幼兒園。

花蓮縣政府指出，配合中央推動準公共幼兒園招收二歲幼兒獎勵措施，此次共有三十四間準公共幼兒園獲得補助，總經費近七百萬元，透過補助經費鼓勵園所招收二歲幼兒，提供家長更完善的托育服務量能，減輕育兒壓力，打造更友善的育兒支持環境。

縣府強調，此次經費依照各準公共幼兒園實際招收二歲幼生人數核算，每一園所可獲得十萬至二十五萬元不等之補助，經費將優先用於改善幼兒園整體的學習與活動空間，包括教材教具、遊戲設施、校園安全與消防設備，以及幼兒使用的廁所、洗手台等衛生環境。

同時鼓勵園所利用經費添購閱讀圖書，帶入多元、豐富的教學資源，例如，園所可添購厚頁繪本、立體翻書或觸覺書與感統教具，設置溫馨專屬閱讀角；改善教室地坪防滑、牆面防撞、活動區安全護欄與走廊防撞設計。

縣長徐榛蔚表示，希望每個孩子都能在溫暖、安全的環境中快樂成長，能自由探索、盡情學習。家長也能放心工作，不必擔心托育問題，透過這項補助，幼兒園可以提升環境安全與舒適性，提供更完善的照顧與教學。

教育處長翁書敏表示，此補助不僅提升幼兒園硬體設施，更鼓勵各園改善教學與照顧環境，讓二歲幼兒提早適應團體生活，促進社交、認知及動作發展。未來，縣府將持續關注幼兒托育需求，即時評估投入資源，讓更多家庭感受在地友善的育兒支持。