幼兒園教中共黨慶歌曲 陸委會：已請北市教育局了解

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（中央社記者呂佳蓉台北11日電）有家長在網路上爆料，小孩就讀的幼兒園教唱中共建黨百年紀念歌曲。陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，確實有收到檢舉，事情發生在台北市公立幼兒園，已轉請台北市教育局進行了解。

有家長近期在網路上爆料，家中小孩在練習幼兒園畢業典禮表演歌曲，其中一首歌「把未來點亮」，是2021年發行的中國共產黨建黨100週年紀念歌曲。

梁文傑今天在例行記者會上表示，陸委會一個多月前收到民眾陳情檢舉，因為這是台北市的公立幼兒園，陸委會透過教育部轉請台北市教育局了解處理，目前沒有得到具體的答案。

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梁文傑說，現在大概了解的是，有一些公司會把幼兒的兒歌，做成帶動唱的影片，提供給幼教機構教唱。這些影片很多直接用中國大陸幼兒的歌曲，可能是考慮到不用版權的關係。

他說，這些教唱帶，老師可能不知道歌曲的由來，因為光看歌詞好像是沒問題的歌，包括這首歌的歌詞說，「有你就有溫暖」、「幸福就是有你在我身旁」，但這個「你」是指中國共產黨，因為這是中共黨慶歌曲。

梁文傑表示，不管是公立或私立幼兒園，老師不知情，不怪老師；但家長有疑慮，園方應該虛心處理。（編輯：楊昇儒）1150611