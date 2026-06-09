幼兒園旁竟設吸菸區！苗博雅批北市求KPI走過場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台北市議員苗博雅。(記者田裕華攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安推「無菸城市」，社民黨籍台北市議員苗博雅今(9)日在市政總質詢指出，政策立意良善卻毫無章法，局處求KPI，竟將吸菸區設在非營利幼兒園家長接送區旁。蔣萬安表示，一個月內研擬吸菸區設置選址規範。

苗博雅指出，台北市吸菸區設置管理要點，竟沒有規定吸菸區選址規範，當初這個吸菸區要設置時，里長與家長都完全反對，會勘也不願意簽名，但為了衝KPI，大安健康中心說吸菸區離幼兒園很遠，還是設置吸菸區；市民打1999還被回選址沒問題，後續議員陪同會勘才同意取消這個吸菸區。

廣告 廣告

另外，還有民眾一覺醒來，發現住家旁邊被設置吸菸區，苗博雅說，吸菸區選址應該要有明確規範，今年4月市府訂定吸菸區設置管理要點，但內容照抄菸害防制法條文，中央法律是設定原則性規範，地方則要因地制宜，結果衛生局很偷懶，完全沒有針對台北市民的需求。另外，負壓式吸菸室與開放式綠籬吸菸區是否也要有不同的選址標準？

苗博雅說，市府有權力劃設吸菸區，但並沒有善用手中法律工具，現行吸菸區管理設置要點規範吸菸區要設在「非禁菸區」，等同民眾不進入吸菸區吸菸，還是只能道德勸說、還是無法可罰，這是荒謬現象；現行禁菸區公告的腳步太慢，劃定區域不夠多，要防範邊走邊抽菸，最好就是劃定禁菸區、禁菸人行道。

蔣萬安說，中央菸害防制法有原則性，認同議員提出應該要因地制宜，台北市應該有自己的標準，一個月會先有初步設置要點規範。他也說，台北市已劃設4600多個禁菸區，要做的不只是禁菸區，相關配套也都要到位。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

台北市長蔣萬安(左)與衛生局長黃建華(右)。(記者田裕華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨彈狂炸全台！5縣市20行政區6/9停班停課！

桃園管樂嘉年華冒雨演出 日本樂手嘆淋濕：第一次也是最後一次

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布明天繼續放（不斷更新）

恐比台灣大！鄭明典示警3團慢雲簇：移動緩慢、降雨效率驚人

