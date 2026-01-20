幼兒園月費上萬還得面試？醫師夫妻讓活潑健康兒「穿襯衫應試」卻被刷掉 家長共鳴：天大的笑話

一名女醫師分享，替兒子報名全美幼兒園並參與面試卻未獲錄取，引發網友對幼兒園入學制度的討論。（示意圖/東方IC）

近日一名女醫師在Threads分享自身經驗，表示她與同為醫師的丈夫，為了讓兒子就讀每月學費近萬元的「全美幼兒園」，特地替孩子準備正式服裝前往面試，卻最終未通過審核。貼文曝光後，引發網友對幼兒園招生制度與教育本質的熱烈討論。

全美幼兒園真的需要面試？

原PO在貼文中提到，夫妻兩人皆任職於醫療體系，生活作息單純，家庭狀況穩定。孩子性格外向、活潑愛笑，正值適齡入學階段，於是報名一間主打全美語教學、月費數萬元的幼兒園，並依校方流程參與入學面談。

她形容，面試當天全家特地穿著整齊，還替孩子準備全新襯衫，希望留下良好第一印象。不過事後接獲通知，校方以「審核未通過、排名較後，建議明年再嘗試」為由婉拒入學申請，讓她一時難以理解結果。

醫師媽媽發文吐露困惑：是學校標準太高，還是家長期待落差？

該名女醫師在文中坦言，收到結果當下感到錯愕，也開始反思究竟是學校篩選標準嚴格，或是自身對幼兒園入學的認知出現落差。她並未直接指責校方，但直言「現在有點搞不清楚狀況」，語氣中透露無奈。

貼文發布後迅速引發關注，不少網友轉發留言，討論幼兒園是否應該透過面試機制篩選孩童與家庭背景。

幼兒園面試合理嗎？

留言區出現大量不同聲音，一名身為老師的網友直言「說實話，幼兒園還要考試才能唸，真的是天大的笑話」。他表示，若一間幼兒園需要用考試來證明孩子「夠不夠格」，那它只是想要確保學生好管理、好教、好看成果，「教育不是選秀節目。更不是提早把孩子推上競技場。」

其他網友也留言：「超糟糕的教育理念，什麼年代了還要這樣荼毒小小孩」「孩子開心、安全長大比較重要」「兩個醫生還進不去嗎」「活潑外向可能不是園方喜歡的特質」「我家是工程師+醫師，在新天龍國的全美幼兒園入學面試中也是備取唷，您不孤單」「我是不是真的太窮了 連幼稚園都要面試…」「他們想篩出安靜乖巧好帶的，沒中選不用太在意。」

