幼兒園月費上萬！醫師夫妻「面試被刷掉」好無奈：我們有問題？

許多家長都會幫小孩挑選幼兒園。（示意圖／資料照，呂麗甄攝）

許多家長都會幫小孩子物色幼兒園。林口長庚醫院女醫師陳嘉芳分享，她和醫師老公幫兒子挑了一間一個月要價數萬元的全美幼兒園，為了通過面試順利錄取，全家人穿得整整齊齊、幫兒子買了一件全新襯衫，沒想到最後卻落榜，「現在不太懂是幼稚園的問題，還是我們自我認知有問題」，貼文曝光後引發熱議。

陳嘉芳在Threads發文表示，由於家中規劃未來赴美，她跟老公幫兒子挑了一間一個月要數萬元的全美幼兒園，穿得整整齊齊前往面試，沒想到最後卻落榜，園方解釋，「審核沒有通過，考慮排名較後面，建議明年再來面試」，讓不菸不酒、無不良嗜好的她和老公很無奈，「現在不太懂是幼稚園的問題，還是我們自我認知有問題」。

對此，許多網友紛紛回應，「如果之後要去美國，真的不用花錢去上全美，去學母語的幼稚園開心學習更好，以後小孩去美國一下子就音速學會英文了，反而母語難教」、「認真講，去了也不一定好，找一間普通的幼兒園就好了⋯」、「老師路過～說實話，幼兒園還要考試才能唸，真的是天大的笑話」、「其實直接去美國就好了，我小時候也是被直接丟過去，很快就適應了，美國人對小朋友的包容度很大，至於幼兒園需要面試真的是長見識了…」。

另外也有家長分享類似經驗，「我家是工程師＋醫師，在新天龍國的全美幼兒園入學面試中也是備取唷，您不孤單」、「跟竹北差不多，其實課業壓力比較大的幼兒園，在意的好像不一定是父母的職業，而是家長有沒有空…配合度的考量，有沒有時間幫小孩複習功課？有沒有時間配合學校活動與調假？有沒有辦法孩子一掛病號說接走就接走…」。

