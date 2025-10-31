大甲一家幼兒園雨天將直排輪課改至無水泳池上課，導致一名5歲女童右手食指受傷，需縫合5針。園方對女童受傷原因先後提供「卸裝備時被同學弄傷」、「泳池磁磚割傷」及「直排輪壓傷」等三種說法，引發家長質疑事件真相。園方雖公布部分監視器畫面澄清，但聲稱記錄受傷過程的記憶卡已損壞，無法提供完整證據。園方認為泳池雖鋪設瓷磚，但表面平整，經與教練商議後認為適合上課，未來不會再在泳池區域進行直排輪課程。教育局已派員了解情況。

５歲女童泳池上直排輪 右手撕裂傷縫５針。(圖／TVBS)

廣告 廣告

台中大甲一家幼兒園在雨天將直排輪課改至無水泳池上課，導致一名5歲女童右手食指受傷，需縫合5針。事件引發爭議，主因是園方對女童受傷原因提供了多個不同說法，包括卸裝備時被同學弄傷、泳池磁磚割傷，以及直排輪壓傷等三種版本。雖然園方公布部分監視器畫面澄清，但聲稱記錄受傷過程的記憶卡已損壞，無法提供完整證據，使家長質疑事件真相。

幼兒園泳池上直排輪課！5歲女童「右手遭壓傷」縫5針。(圖／TVBS)

監視器畫面顯示，當天課程中，教練抱著這名女童溜到泳池邊，將她放下並幫忙脫掉直排輪裝備時，女童不幸受傷。園方人員和教練立即圍過來幫忙，在卸除裝備後，緊急將女童送往醫院治療。這名就讀中班的5歲女童右手食指前端因此受傷，需要縫合5針。

幼兒園泳池上直排輪課！5歲女童「右手遭壓傷」縫5針。(圖／TVBS)

女童媽媽在社群媒體發文表示，她只想知道孩子受傷的真相，並指控園方前後提供了三種不同說法。園方最初表示女童是在拆裝備時被同學弄傷造成撕裂傷，之後又改稱是被游泳池磁磚割到，最後又說是被直排輪壓到。面對這些質疑，園方承認食指確實有撕裂傷，可能是因為有重物壓著，女童抽出手時受傷，但對於是否有其他小朋友用直排輪踏到她的手，園方表示「不知道」。

園方解釋，當天因下雨，才將直排輪課從戶外改至未放水的泳池進行。他們認為泳池雖然鋪設瓷磚，但表面平整，經與教練商議後認為適合上課。對於說法不一致，園方辯解是因為在被家長「如同審問般」質詢3小時的壓力下，人在緊張時容易錯亂，導致敘述前後順序有所顛倒。

５歲女童泳池上直排輪 右手撕裂傷縫５針。(圖／TVBS)

事後，園方前往女童家中慰問並致贈3萬6000元慰問金，但家屬仍在網路發文，園方認為可能是和解破裂。園方已依規定向教育局通報幼童在園區受傷事件，教育局也已派員前往了解情況。園方也表示，未來不會再在泳池區域進行直排輪課程。