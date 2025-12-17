幼兒園澳門4天3夜畢旅 團費2萬5 全場愣：要玩什麼

一名家長昨天在社群貼出幼兒園孩子帶回的畢業旅行通知單，園方安排明年5月親子澳門4日遊，團費每人2萬5400元，家長看了驚呼「幼稚園畢業旅行那麼卷的嗎？」貼文曝光引發討論，一票網友直言「真心覺得澳門不適合小孩子去」、「要出國可以，但幼兒園小孩去澳門可以玩什麼？」

原PO昨在Threads上傳照片，孩子就讀的幼兒園預計明年5月16日至19日舉辦親子畢業旅行，地點選在澳門，大人、小孩占床每位團費2萬5400元，3至11歲小孩不占床團費2萬3400元，嬰兒6200元；團費包含領隊、導遊小費以及園區定點至機場來回接送。

貼文引發許多討論，不少家長表示，「我幼幼班兒子昨天也拿回來了，看來我們小孩讀的應該是同品牌幼兒園」、「今天也收到，是同個學校嗎」、「也是今天拿到，上面有寫是因為老師去員工旅遊回來覺得適合親子同遊，反正這是自由參加。」

一票網友直言，「真心覺得澳門不適合小孩子去」、「好妙，為什麼幼兒園出國會選澳門」、「為什麼幼兒園畢旅要去澳門？再說澳門有這麼貴嗎？」

內行網友則透露，「應該是要去珠海海洋王國啦，很適合小朋友。」根據其他家長貼出的畢旅通知單，園方提到，老師們今年至澳門、珠海員工旅遊，整體反應熱烈，行程內容也非常適合幼兒參與；此次畢旅行程精選親子喜愛的「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，讓孩子與家長共度美好的成長旅程。

