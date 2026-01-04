幼兒園熱鬧踩街，臺西分局警安民心守護幼童安全 。（記者劉春生攝）

▲幼兒園熱鬧踩街，臺西分局警安民心守護幼童安全 。（記者劉春生攝）

四湖鄉立幼兒園於日前舉辦踩街嘉年華會活動，雲林縣警察局臺西分局為了守護幼童安全及交通順暢，特別派員到場協助交通疏導及安全維護，並由警政宣導團參與踩街活動，向踩街沿線居民進行交通安全及婦幼安全宣導，發揮警安民心的作用，讓民眾感受到平安與快樂。

員警利用踩街隊伍於四湖鄉運動公園集合時段，為大家進行交通安全宣導，提醒參加踩街活動的幼童及父母，行經路口時要走行穿線，注意自身安全，「舉手過馬路，增加能見度」小朋友身形小，舉手過馬路能增加被駕駛人清楚看見的機會，小心觀察左右來車，才能確保自身交通安全，現場小朋友反應熱烈，紛紛跟著員警舉手，氣氛熱絡。

踩街隊伍來到四湖菜市場，小天使們個個身著聖誕服飾，走在街道上相當吸睛，沿街向居民發送糖果，吸引不少路人及買菜民眾佇足拍照，員警也手持婦幼安全及交通安全宣導手板，沿路賣力宣導民眾「車輛慢看停，行人安全行」、「你我都可能是行人，停讓由我做起」等行人優先觀念，也提醒民眾「安全帽有戴有保庇，緊繫扣環保平安」、「酒後找代駕，安全回到家」等交通安全觀念。

臺西分局表示，婦幼安全一直是警方重視的議題，臺西分局會持續透過宣導來強化幼童「行」的安全，並加強取締未停讓行人、酒後駕車、闖紅燈、超速、逆向行駛等重大交通違規，給民眾最安全的用路環境，守護幼童行的安全，讓大家走出歡樂也走出平安。