幼兒園爆不當管教！侯友宜怒：須嚴懲、列管

▲新北市長侯友宜提到，一定嚴懲不當管教孩童的幼兒園，並公告列管。（圖／新北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市鶯歌區一私立幼兒園昨（21）日遭家長指控，師長疑似霸凌、不當管教孩童，叫小孩脫光全身衣服擦地上的水，讓小孩在家反應不想去上課，而幼兒園事後疑似藉制度漏洞湮滅證據。對此，新北市長侯友宜今表示，教育局接到通報後會立即啟動調查，一定會依法嚴懲、公告列管，守護孩子。

侯友宜今出席泰山、中山及板橋柏翠公托聯合開幕儀式，並於受訪時被問及連續多起幼兒園爆發不當管教事件，他回應指出，每一個孩子都是心肝寶貝，絕不容忍不當對待，必須嚴懲。

廣告 廣告

侯友宜提到，教育局在第一時間接到通報後，應立即啟動調查，一切嚴格依法罰款以外，更重要的是也公告列管，加強不定期查察，對人員更嚴格核定。孩子的健康跟平安，絕對是市府要守護的最重要的課題。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獨／詹能傑捨命救受困民眾！家屬盼入忠烈祠 消防署長回應了

黃國昌遭告發！攜出機密75秒涉犯洩密 陳培瑜還原當天狀況

遭黨內排擠？高嘉瑜曝回鍋選戰「看板只剩小洞」：夾縫中求生存