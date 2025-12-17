幼兒園畢旅去澳門玩4天「團費2萬5千」 網驚：好妙

一位家長在社群平台分享幼兒園的畢業旅行，行程規劃明年5月16日至19日前往澳門，每人團費高達2萬5400元，貼文曝光後，引發熱烈討論。

澳門。（示意圖／翻攝自pixabay）

家長在Threads分享某幼兒園發出的畢業旅行通知單，通知單顯示3至11歲不佔床的孩童團費為2萬3400元，不佔床嬰兒則是6200元，費用已包含領隊、導遊小費及園區定點至機場的來回接送。這份畢旅通知單曝光後，許多網友紛紛表示無法理解，「幼兒園小朋友去澳門？好不能理解小孩在澳門是可以玩什麼」、「好妙，為什麼幼兒園會選澳門」、「幼稚園玩澳門？？能玩啥？百貨？」。也有其他網友指出，「澳門很多設施不適合小孩，會覺得很無聊」、「去澳門兩萬多？ 那不如去沖繩還比較好玩」，甚至有網友諷刺，「幼稚園畢旅去澳門？是有親子百家樂可以玩是嗎。」

貼文發出後，陸續有其他家長透露收到相同的通知單。有家長留言，「我幼幼班兒子昨天也拿回來了，看來我們應該是同品牌的幼兒園」、「我也是今天拿到這張」，顯示可能有多間同體系幼兒園規劃類似行程。

不過也有內行網友提出不同看法，推測實際目的地應該是鄰近的珠海景點。有網友解釋，「應該是珠海海洋王國啦，很適合小朋友」、「網友們看到澳門都太激動了，應該是要去長隆海洋，飛澳門然後去珠海。」

