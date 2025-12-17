幼兒園畢旅澳門、珠海4天3夜「團費曝光」網驚呆 掀兩派論戰

即時中心／林韋慈報導

畢業旅行向來被視為學生留下回憶的重要活動，但近日一份幼兒園畢業旅行通知單在網路上引發熱議。有網友發文，表示有幼兒園安排了明年5月4天3夜的澳門畢業旅行，團費每人新台幣2萬5400元，從台中直飛，貼文一發，不少人質疑「幼兒園是否有必要出國畢旅？」以及「小孩到澳門究竟能玩什麼？」







有網友在社群平台Threads分享自家小孩幼兒園畢旅的通知單，行程預計於明年5月16日至19日進行，目的地為澳門。費用方面，成人或佔床者為2萬5400元，3至11歲不佔床孩童為2萬3400元，不佔床嬰兒則為6200元，團費包含領隊、導遊小費，以及園區定點至機場的來回接送。

細看行程，實際活動多集中於珠海，僅短暫住宿於澳門，也有人表示為什麼要讓幼童前往只認台胞證的地方？另有家長表示，通知單中已說明，該安排是因教師團隊今年曾前往澳門與珠海旅遊，對行程安排反應良好，並認為內容適合幼兒參與，才規劃作為畢業旅行，希望留下親子回憶。

不過，有家長則分享自身經驗，指出孩子的幼兒園畢業旅行僅為國內兩天一夜行程，例如夜宿博物館、費用約1500元，也無需家長陪同，更不需要遠赴海外。另有網友直指，幼兒園孩童年紀尚小，「敢帶這麼遠，心臟真的很大顆」。

對此，根據《自由時報》報導，陳姓園長說明，園方已另規劃7月底前往南投車埕的國內畢業旅行，而5月的「澳門、珠海4天3夜」行程，僅為自願參加的「海外親子成長營」，並非正式畢旅。

