幼兒園畢旅花2.5萬去澳門 網驚：小孩要玩什麼

有幼兒園畢業旅行4天3夜前往澳門，團費2萬5400元。示意圖，李政龍攝



近期一則有關幼兒園畢業旅行的貼文在社群引發討論，有家長表示，園方安排明年5月舉辦親子畢業旅行，地點在澳門，行程4天團費要價2萬5400元，令網友咋舌，直呼「小孩去澳門能玩什麼？」

家長在Threads分享孩子幼兒園的畢業旅行行程，預計明年5月16日至19日舉辦；一個人團費2萬5400元，3至11歲不佔床的小孩為2萬3400元，嬰兒6200元。費用包含領隊、導遊小費及園區至機場的來回接送。

貼文一出，不少網友提出質疑，「幼兒園小朋友去澳門？好不能理解小朋友在澳門是可以玩什麼？」「澳門有什麼適合小孩的？」「是有親子百家樂可以玩是嗎？」「是大人想去吧」。

廣告 廣告

其他收到通知單的家長也在底下留言，「我也是今天拿到這張」、「上面有寫是因為老師去員工旅遊回來覺得適合親子同遊，反正這是自由參加」，另外有家長表示，行程主要是去珠海長隆海洋王國，是很適合親子的景點。

「珠海長隆海洋王國」是適合親子共遊的景點。翻攝官網

更多太報報導

週刊曝台積電熊本廠驚傳虧損 擬直上2奈米製程專供輝達、超微

機器人計程車點火 特斯拉股價衝489.88美元新高

23歲女清潔隊員遭酒駕撞死 妹哭斷腸「我沒有姊姊了」讓網友心碎