幼兒園畢旅「去澳門4天3夜」！每人團費曝光 眾看傻：真是瘋了

生活中心／朱祖儀報導

有網友透露，幼兒園的畢旅要去澳門4天3夜。（示意圖／資料照）

畢業旅行是不少學生的重要回憶。但近來有家長曝光幼兒園的畢旅通知單，看到園方安排明年5月要到澳門玩4天，每人團費2萬5400元。不少人全看傻，「小孩去澳門能玩什麼？」

一名家長在Threads分享小孩幼兒園畢業旅行的通知單，預計在明年5月16日至19日前往澳門旅遊，一個人團費2萬5400元，3至11歲不佔床的小孩則是2萬3400元、不佔床嬰兒6200元。團費包含領隊、導遊小費，及園區定點至機場來回接送。

廣告 廣告

不少網友表示，「好妙，為什麼幼兒園會選澳門」、「幼兒園小朋友去澳門？好不能理解小朋友在澳門是可以玩什麼」、「真的是瘋了！這麼小的孩子出國畢旅？國內就有很多景點可以去了呀」、「澳門很多設施不適合小孩，會覺得很無聊」、「幼稚園畢旅去澳門？是有親子百家樂可以玩是嗎。」

也有其他家長透露，「我幼幼班兒子昨天也拿回來了，看來我們應該是同品牌的幼兒園」、「我也是今天拿到這張」，但也內行網友指出，「應該是珠海海洋王國啦，很適合小朋友」、「網友們看到澳門都太激動了，應該是要去長隆海洋，飛澳門然後去珠海。」

更多三立新聞網報導

不只避開黃金週！「明年1時段」別去東京 內行曝：住宿貴到哭出來

身分證上「分隔線不是線」！活21年都不知 真實用途曝光

迷你裙遮不住！廟會辣妹熱舞「白色底褲全露出」 21秒片瘋傳

冷氣收工「電費還是貴」！5大隱藏吃電怪獸現形 沒使用卻狂燒錢

