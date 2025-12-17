幼兒園畢旅「澳門4天3夜」 團費曝光網驚呆：要玩什麼？





幼兒園畢業旅行再引關注！近日台中一名家長在網路上曝光幼兒園親子畢業旅行通知單，內容顯示明年5月中將安排幼兒園小朋友前往「澳門4天3夜」，每人團費高達新台幣25400元，嬰兒不佔床每位也要6200元，家長狂轟「那麼卷嗎？」引發網友熱議。

該名家長在Threads上分享幼兒園親子畢旅通知單照片，根據通知單，行程預定於明年5月16日至19日，團費包含領隊與導遊小費，以及園區至機場來回接送。大人、小孩占床刷卡價每人25400元，現金價便宜700元，每人團費24700元；年齡3至11歲不佔床小孩費用為23400元，現金價便宜700元，每人團費22700元；嬰兒不佔床則統一為6200元。報名費用1人10000元，機位確認急轉為訂金費用。

廣告 廣告

在 Threads 查看

原PO直呼「幼稚園畢業旅行那麼卷的嗎？」不少網友對此安排感到不可思議，質疑「好扯！現在連幼稚園都出國玩了」、「幼稚園玩澳門？？能玩啥？百貨？」、「幼稚園的小孩去澳門能幹嘛？那裡是大人的遊樂場，又不是小孩的」、「這麼小的孩子出國畢旅是否適合？」、「國內許多親子景點就足夠了」、「我兒幼稚園畢旅是老師帶去夜宿恐龍館，兩天一夜家長不用陪，收費1500元」、「才幼稚園而已，海生館就夠了幹嘛去珠海」、「這個費用不如自己規劃，根本不需要那麼高的花費」。

不過也有家長指出，行程實際上可能安排到鄰近的珠海海洋王國等親子友善景點，有家長表示，「看來是去珠海長隆樂園確實很不錯，值得和孩子去一趟，會是難忘的回憶」、「其實有去長隆動物園跟馬戲團表演的話蠻值得去」，但也有人認為國旅不如出國「認真說起，國內的旅行真的很無趣，時代改變太多」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



畢旅「全班0人報名」！班導公告改回校上課 網秒懂：行程爛又貴

國小畢旅「3天2夜」9510元！ 行程曝光網搖頭：真的有貴

幼稚園超狂畢旅 「東京大阪7日遊」 網：老師心臟多大顆？