幼兒園畢旅「澳門4天3夜」 團費、行程曝光！網熱議：這麼貴？

有民眾在社群媒體分享，家裡孩子幼兒園的畢業旅行，竟然是安排澳門4天3夜之旅，每人團費2萬5400元。貼文也引發網友熱議，不少人好奇幼兒園小朋友去澳門能玩什麼？而從園方的通知單可以看到，行程預計將到「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」等地，不過還是有網友認為團費太貴，引發話題。

有民眾在Threads發文，PO出家中小孩幼兒園畢業旅行的通知單，預計於明年5月16日至19日前往澳門旅遊，團費部分，大人與小孩一人2萬5400元，3至11歲小孩不佔床則為2萬3400元，嬰兒則為6200元。團費包含領隊、導遊小費，及園區定點至機場來回接送。

貼文曝光後引發網友熱議，不少網友驚訝現在幼兒園畢業旅行都要出國了，也有人質疑怎麼會選澳門，網友說「幼稚園去澳門幹嘛啊」、「好扯 現在連幼稚園都出國玩了」、「真心覺得澳門真的是大人去的地方」、「好不能理解小朋友在澳門是可以玩什麼」、「澳門要這麼多錢？？」、「好妙為什麼幼兒園會選澳門」、「幼稚園玩澳門？？能玩啥？百貨？」、「澳門四天三夜這麼貴？」。

而有同樣收到通知單的家長回應，通知單上寫道，老師們今年曾到澳門、珠海員工旅遊，覺得行程內容很適合幼兒與家長同樂，因此特別規劃這次親子畢旅，行程包含「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，讓孩子能夠和家人共度美好的旅程，家人也能留下珍貴童年回憶。

