幼兒園畢旅4天3夜遊澳門! 每人團費逾2萬元 網友驚呆

中部中心／蔡松霖 雲林報導

畢業旅行是學生時期的珍貴回憶。雲林有家長在網路分享，孩子就讀的幼兒園，畢旅竟然規劃分國內、外各1次，國外是親子行程，前往澳門、珠海，一個人要價超過2萬元，引發熱議，現在連幼兒園畢旅也這麼狂！

幼兒園歡笑聲多，但終究有驪歌唱起分別時候，雲林斗六市一所私立幼兒園的家長網路上分享自家孩子有畢業旅行，但自認是"最遙遠的畢旅，國內外各一次，國外畢旅行程到澳門要價一個人超過2萬元。有人想花大錢帶小孩出國，但也有家長不想花大錢出國"帶小孩"！

廣告 廣告





超狂！ 雲林幼兒園畢旅「４天３夜遊澳門」 每人團費逾２萬元網友熱議

雲林幼兒園畢旅「４天３夜遊澳門」 每人團費逾２萬元網友熱議 （圖／民視新聞）





明年5月前往4天3夜的澳門珠海行程，大人1個2萬5千4，小孩3歲以上占床也是2萬五千4，幼兒園畢旅這麼豪華還是出國行程？園長澄清說明，畢旅主要是明年7月國內搭火車到南投車埕1日遊，搭飛機到澳門的是親子行程，不強迫，自由參加。





超狂！ 雲林幼兒園畢旅「４天３夜遊澳門」 每人團費逾２萬元網友熱議

雲林幼兒園畢旅「４天３夜遊澳門」 每人團費逾２萬元網友熱議 （圖／民視新聞）









園方指出，如果有成團，園方也會派老師隨行。幼兒園舉辦國外畢業旅行的消息，意外在網路上引起熱議討論。最後，經校方跟家長討論後，這次國外旅遊決議取消！變化始料未及！





超狂！ 雲林幼兒園畢旅「４天３夜遊澳門」 每人團費逾２萬元網友熱議

幼兒園舉辦國外畢業旅行的消息在網路上引起熱議討論 經校方跟家長討論後這次國外旅遊決議取消 （圖／翻攝畫面）













原文出處：超狂！ 雲林幼兒園畢旅「４天３夜遊澳門」 每人團費逾２萬元網友熱議

更多民視新聞報導

全班「0人報名畢旅」！班導公告改回校上課 一票點頭：行程爛又貴

高中畢旅竟「0人報名」改上課！一看行程關鍵原因曝光

幼兒園畢旅澳門、珠海4天3夜 網：這麼小有必要嗎？

