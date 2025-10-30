幼兒園疑爆虐童！控孩遭打巴掌 家長說明會被攔 教育處：調查中

新竹市香山區一所幼兒園爆發疑似虐童事件，多名幼童疑遭老師甩耳光、關垃圾桶及拿磁鐵打頭等不當對待。當事家長出示驗傷單，顯示孩子臀部擦傷、後下背部、臉部多處挫傷，頭部也有外傷，雙腿更出現瘀青。園方於29日下午召開班級家長說明會，卻拒絕讓受虐幼童家長入園，引發家長強烈不滿，手舉「虐童零容忍」表達訴求。

新竹一所幼兒園涉虐童。（圖／TVBS）

一名小朋友以童言童語描述在幼兒園發生的狀況，表示被抱進垃圾桶裡面。當小朋友詢問老師為什麼要上舞台時，老師回應要打他們的臉頰。據幼童表示，不只一位同學被老師打了臉頰，還被拿磁鐵打頭。受虐幼童的家長痛心表示，孩子遭遇被丟到垃圾桶、連環閃巴掌、被拿長條狀東西毆打以及禁錮等不當對待，導致孩子至今仍出現夜驚症狀，每天起床都在說「我不要我不要」。

家長們對於園方的處理方式感到不滿，質疑為何孩子疑似受到不當對待，卻沒有收到通知。當事家長更表示，園方禁止受虐者的家長入園參加說明會，即使警察到場也不讓他們進去。面對無法得到真心道歉和合理說明，家長們感到痛心又悲憤。

新竹市政府教育處特殊與學前教育科長吳美欣表示，目前本案已進入調查程序中，不會因為該園召開說明會而影響市府的持續調查工作。園方則表示，先前已經與這名家長溝通過，這次說明會主要是針對其他家長。目前被指控的2名老師已被停職，一切將等待相關單位的調查結果。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

