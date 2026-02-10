幼兒園疑空氣槍射擊 警逮1嫌查扣3把空氣槍

cnews204260210a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台北市文山第一警分局日前接獲報案，指稱轄內1家幼兒園疑似遭人以空氣槍射擊。文山第一警分局表示，員警獲報後即刻展開調查，並持續蒐集相關事證，以釐清案情。深入追查後，循線鎖定1名黃姓男子身分，到黃姓犯嫌住處搜索後，當場查扣空氣槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板電腦等相關證物。

警方表示，涉案槍枝已由分局鑑識人員完成採證，並報請刑事鑑識中心進行初步鑑定，以確認槍枝性能及危險性。全案訊後，已將黃姓犯嫌依法移送台北地方檢察署偵辦，檢察官複訊後聲請羈押獲准，目前犯嫌已收押在案。

廣告 廣告

文山第一警分局表示，任何危及校園及孩童安全的違法行為，警方均將依法嚴正查辦。目前也已針對案發地點周邊，加強巡邏與安全維護作為，以確保學童及社區居民安全。

照片來源：台北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

必勝客首創沾醬新吃法 Yahoo新春應援大禮包線上求籤 雀巢金牌咖啡「啡」比尋常

農曆年假北港大橋易塞車 警提醒駕駛留意交通疏導

【文章轉載請註明出處】