幼兒園疑遭空氣槍射擊 文山警搜索查扣槍彈移送法辦

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局日前接獲報案，指稱轄內某幼兒園疑似遭人以空氣槍射擊，警方獲報後即刻展開調查，並持續蒐集相關事證，以釐清案情。

經警方深入追查，報請臺北地檢署劉星汝檢察官指揮偵辦，並依法持拘票及搜索票前往黃姓犯嫌住處執行搜索，當場查扣空氣槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板電腦等相關證物。涉案槍枝已由該分局鑑識人員完成採證，並報請刑事鑑識中心進行初步鑑定，以確認槍枝性能及危險性。

全案於完成警詢後，已將黃姓犯嫌依法移送臺灣臺北地方檢察署偵辦，經檢察官聲請羈押獲准，目前犯嫌已收押在案。文山第一分局表示，任何危及校園及孩童安全之違法行為，警方均將依法嚴正查辦，文山警分局已針對案發地點周邊加強巡邏與安全維護作為，以確保學童及社區居民安全。