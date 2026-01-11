幼兒園的英語學習型態差異？專家：掌握主動開口說英語的關鍵

不同類型的幼兒園有不同的與學習型態，當孩子進入4-6 歲，語言啟蒙來到第二階段—孩子開始能理解、模仿、回應，也逐漸發展出「想表達」的欲望。

通常孩子3 歲開始，爸媽就會考慮送進幼兒園，除了學習生活常規、社交互動，也開始接觸各領域課程。目前幼兒園的英語學習型態大致分為以下幾類：

公立、非營利與準公共體系

公立幼兒園：政府設立，通常在公立小學校園內，場地寬敞有操場，價格平實親和；跟著國小行事曆上課，且有寒暑假，長假期會由生活老師帶班或家長自行安排活動。基本上不會安排英語課程。 非營利幼兒園：由社福機構或基金會承辦，收費與公幼相近，教學品質穩定、場地新穎寬敞，寒暑假老師正常上課，英語課程較少。 準公共化幼兒園：由私立幼兒園轉型，透過政府補助降低學費。因為是私立幼兒園轉為準公共化，所以課程較公幼多元，大部分有英語課但時數不多，一週約1 至2 小時。另外還有一個最明顯的差異是：準公共化會教注音符號，公幼與非營利多數不會在注音教學上太過著墨。 家長若選擇公幼、非營利或準公共幼兒園，同時也希望孩子在幼兒園階段就開始接觸英語，可以搭配坊間補教體系的幼兒英語課程，也是常見的選擇。幼兒階段沒有太多學科壓力，若可以找到引發孩子學習興趣與動機的合適環境，往往能為孩子建立對英語好感度。

私立幼兒園體系

私立幼兒園有許多多元的教育哲學可選擇，收費從月費一萬到三、四萬不等，另需繳納學期註冊費。家長可以依據孩子的特質與需要來做選擇。

以語言為主的私立幼兒園（國際班、雙語班、全美班）來說，要特別留意的是，雖然都以英語學習為號召，但課程時數差異頗大，有些是全天英語，有些只有上午，有些是天天英語，有些是一週兩次英語。建議家長留意孩子每日可接觸英語的時間、中師或外師、課程規劃等。

也有不少強調某一特殊教育哲學理念的體系，如來自德國的華德福（Waldorf）、福祿貝爾（Frobel）；義大利的瑞吉歐（Reggio）、蒙特梭利（Montessori）等。在臺灣，強調自主與秩序感的蒙特梭利較為蓬勃，強調自主探索、動手實作，教室的一大特色就是有許多木質教具。上午課程，通常會讓孩子選擇不同角落的教具來完成自己想進行的「工作」；下午課程則各園所會有不同設計，有些天天安排英語課，有些則規劃其他課程。

就讀有外語課程的私立幼兒園孩子，通常每日至少會有30 分鐘到1 小時接觸英語的環境。

共學團形式的幼兒英語課程

除了上面介紹的公私立形式外，現在國內實驗教育型態百花齊放，也開始有不少理念相符的家長自發性揪團，輪流規劃或聘請外語老師，也是一種常見的家庭共學型式。上課地點彈性，家裡、社區教室、教會或租借空間等都可以是教室，特色是客製化、社群性，適合有獨特教育

理念的家長群體。

有些較積極的家長，為了讓孩子在較無壓力的幼兒園階段接觸英語，會利用週六的時間，參加幼兒閱讀相關課程（英語繪本班、英語發音閱讀班、英語主題課），透過合適的幼兒五感學習，讓孩子從耳朵的聆聽到口語輸入，慢慢接觸文字世界。

選擇前，先了解孩子適合什麼樣的學習環境

家長面對如此多元的學習型態，在選擇前，最重要的應先釐清：孩子的特質與氣質，適合何種教育哲學？學習環境與方式是否適合幼兒的身心發展？同時，也建議帶孩子實地參觀，親自感受學校與課堂氛圍，並觀察老師與孩子的互動方式。

面對多種選擇時，家長也無需過於焦慮，若想送孩子到公立或離家較近的幼兒園，但是幼兒園沒有英語課，或一週只有兩次英語課，英語時數未達到您想要的天天英語日，可以到專門教幼兒英語的補習班詢問，幫孩子規劃多元的英語課程。

然而，學習型態終究只是容器，真正決定孩子英語力的關鍵，在於師資與課程設計。

挑選好老師的關鍵

確定學習型態後，爸媽們最常問的就是：「該選外師還是中師？」

這個問題的背後，其實藏著爸媽心中對「完美英語老師」的想像：發音標準、語法正確的母語人士；有耐心、有方法，能帶動內向或活潑的孩子；課堂活潑有趣，遊戲、活動、教具規劃合宜；能否與家長好好溝通，讓爸媽放心等等。

然而，現實是：沒有老師能面面俱到，每位老師有不同的特質與強項。（外師與中師的完整比較表格歡迎參考《我們家這樣學英語》一書）

除了歐美籍外師，近年不少國內補教體系也開始投資菲律賓語言學校或短期語言遊學市場，引進具教學經驗的菲律賓籍老師。菲律賓是亞洲少數以英語為官方語言的國家之一，英語普及率高；雖口音略有差異，但普遍比多數中師更接近標準美式發音，且流動率也比歐美外師更穩定。整體而言，菲律賓籍外師的最大優勢，在於兼具外師的流利口語與中師的細膩引導。因此，建議家長不要「以貌取師」，也不要先入為主地排斥亞洲籍英語外師。

我個人長久在補教體系的觀察是：外師適合想要大量輸入與口語練習的孩子，但不可諱言要注意班級管理與流動率等問題；中師擅長穩定教學與家長溝通，但也需留意老師自身的語感語音；菲師則介於兩者之間。

不過，家長要謹記，沒有完美的老師，只有適合孩子、能陪伴孩子長久學習的老師。或者，家長也可以選擇彈性安排，例如：在幼兒園由中師上英語課；在週末或是週間晚上，送到補習班或共學團由外師或菲師上英語課。

本文提到的「學習型態與師資選擇」是作者在《我們家這樣學英語》書中提到4-6歲英語表達力的關鍵之一，另還有三大關鍵包含「影響英文能力的黃金公式」、「課程設計的完整架構」「繪本故事的魔法」，詳細可參考書籍。

更多0-12歲的英語分齡行動建議、豐富實用資源，盡在《我們家這樣學英語》，暢銷好書即刻把握↓

博客來｜誠品｜親子天下Shopping｜金石堂｜MOMO

《我們家這樣學英語》／親子天下

｜同場加映｜如何陪孩子打造超強英語力？《我們這樣學英語》線上分享會

點我立刻免費報名

日期：2026/01/16

時間：19:00-20:00

形式：免費、線上