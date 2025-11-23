幼兒園盃迷你足球賽 加碼第2場次

「114年度幼兒園盃迷你足球賽」活力全開！為了再創熱潮，市府將再辦第二場賽事！（圖：教育處提供）

「114年度幼兒園盃迷你足球賽」21日在深澳國小盛大舉辦，由市政府教育處與國立臺灣海洋大學合作辦理，第一場比賽，深獲家長與幼兒園熱烈回響，活動參與度或幼兒表現回饋上，皆廣受好評，因此，教育處特別加碼將再辦第二場賽事，讓更多園所及幼兒能親自走上球場、體驗足球樂趣。這次共有20所幼兒園、26支隊伍參賽，現場加油聲此起彼落，氣氛溫馨又充滿活力。

教育處長徐嬿立說，市府已透過「前進校園指導計畫」，由海洋大學與教育處合作安排專業巡迴教練團隊進入幼兒園，以遊戲式與探索式教學方式，引導幼兒認識足球、學習協調與控球技巧。該計畫，不僅著重於體能訓練的累積，更強調成長心態的建立，讓孩子在充滿安全感與正向回饋的環境中，自然而然，對運動產生興趣，讓足球成為幼兒園生活中可親近、可持續的運動活動。

參與活動的家長表示，孩子從第一場比賽結束後，常常在家中主動拿球練習，甚至邀請家人一起參與遊戲；不僅身體變得更有力，也敢於表達與與同伴溝通，明顯感受到足球帶來的自信與快樂。站上球場，讓孩子興奮不已，並真切享受團隊合作的魅力。

市長謝國樑表示，本市積極推動幼兒運動向下扎根，足球是能培養體能、專注力與合作精神的重要運動，刺激幼兒大腦發展與手眼平衡，迷你足球賽不僅是比賽，更是讓孩子在遊戲中，學習成長的教育場域。

謝國樑市長感謝海洋大學在教練指導與資源協作上的長期支持，讓幼兒足球教育得以持續深化。未來，市府將持續整合巡迴教練制度、園所師資增能研習、幼兒運動推廣資源，逐步將幼兒足球常態化推動，讓足球不只是活動，而是孩子日常生活的一部分。希望在安全、友善且重視成就感的運動環境中，讓孩子自然學會自信、合作與快樂成長，為健康學習奠定美好基礎。