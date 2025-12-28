幼兒園聖誕踩街報佳音臺西警維安暨宣導婦幼與交通安全 。（記者劉春生攝）

雲林縣聖愛幼兒園舉辦「聖誕踩街報佳音」活動，臺西分局為守護幼童安全特別派員到場協助交通疏導，並由員警手持「車輛慢看停行人安全行」等交通安全及婦幼安全宣導手板，由幼兒園管樂隊打頭陣報佳音，員警一同踩街向街道上居民進行交通安全、婦幼安全及識詐宣導。

報佳音的幼童們身著聖誕服飾，在管樂隊小小鼓手們及聖誕老公公的帶領下，走在臺西海口老街上，沿街向住戶們分發糖果並祝福大家聖誕節快樂，吸引住戶們佇足拍照，員警也手持婦幼安全及交通安全宣導標語，宣導婦幼安全觀念及「車輛慢看停，行人安全行」、「你我都可能是行人，停讓由我做起」等行人優先觀念。

臺西分局提醒參加聖誕踩街活動的幼童及父母，行經路口時要走行穿線，且要舉手過馬路才能增加能見度，小朋友們外出時應由大人陪同，注意自身安全。最後，報佳音隊伍來到臺西分局，由小天使們表演可愛舞蹈，組長黃進德、臺西派出所所長吳宇謙進行交通安全及識詐宣導，呼籲大家重視交通安全及防詐與識詐。

臺西分局表示，在聖誕節前夕，員警結合幼稚園管樂隊聖誕踩街報佳音活動，辦理交通安全及警政宣導，並派員到場協助交通疏導，期能守護婦幼安全，讓大家在報佳音的活動過程中能平安快樂，臺西分局將持續透過交通安全宣導來強化民眾交通安全觀念，並加強取締車輛路口不停讓行人、超速、酒後駕車及闖紅燈等重大交通違規，避免車禍憾事發生，為婦幼交通安全把關。