幼兒園虐童案2／監視器畫面遺失 家長：自己當柯南查案

這天上午，小寶牽著爸媽的手走路去上學。

小寶和貝貝的父母對調查結果不滿，向彰化縣政府教育處陳情。貝貝的父親氣憤地說：「第一，調查沒有結果。甲園對其他家長說，如果有聽到什麼風聲，跟學校沒有關係。第二，甲園態度很囂張，後來訊息不讀，電話也不接，我們只好主動當柯南查案。同一個班級有多名小朋友都是私密處受傷，學校應該出來給個交代和說法。」

家長們要如何查案？「學校很封閉，家長之間也沒有群組、互不認識，所以我們都會以為自己是個案，學校也會說是誤會，所以非常恐怖啊！」貝貝的父親說。他們到甲園要求看監視器，卻只能看到部分畫面，資訊嚴重不對等。

小寶的媽媽則在臉書上不斷敲其他家長，一直詢問，「很多人都覺得我是瘋子，路上也看到我，臉書上也看到我。慢慢地有其他人出來…那幾個月很自責、痛苦，只要提到甲園就會喘不過氣來。」除了小寶、貝貝，全班16個幼兒，還有另外三個同學也出現私密處紅腫、屁股痛，原因究竟是什麼？

幼兒不善表達，通常家長需要一段時間才會察覺不對勁。（示意畫面，東方IC）

教育處重組調查小組、2025年4月11日啟動第二次行政調查。家長們都說孩子有屁股紅腫、不想去學校等情況，教保員L師和代理助理教保員B則都堅稱不知情，六月調查結果出爐，可怕的是，調查委員查看僅存的11月21日至12月6日（共12天上學日）監視器畫面，發現L師拉扯、推打幼生頭部或肢體，也有大聲恐嚇、命令罰站、關廁所、在全班面前摔椅子等違法行為，驚人的是，光監視器拍到的短短12天內就有153次。

幼師卸責助理 說謊隱藏證據

報告出爐後，小寶的媽媽看見報告上寫訪談L師時的監視器影像提示「14時46分起，讓小寶獨自在廁所哭10到15分鐘」，小寶媽媽嚇壞了：「我覺得不對勁，小寶不太會哭，我直接到教育處，請他們解釋，他們給我看半小時的畫面。」她看到的監視器畫面是：「那一天，他跟老師說，他大便在褲子上，接著我聽到老師大罵：『吼！又是你！每次都這樣。』然後把他抓進廁所裡，一直罵、一直罵，這時候小寶還沒有哭，某一個瞬間，他突然哭出來，哭了快半小時都沒有停，這時L師走出來，洗內褲，又拿手套、衛生紙之類的進去。然後在廁所門口幫他換褲子，蹲下來跟他講話，因為很小聲，沒有聽到。我只能看到這裡。」

當時，小寶媽媽當然不知學校的情況，只能事後回憶，她說：「小寶進幼幼班前已經戒尿布，會主動去廁所大便，可是還是會失誤，因為幼兒還在練習。11月中，小寶會突然驚嚇起來，查看自己有沒有包尿布，後來他常說要包尿布，他知道這樣才不會被處罰。」「小寶在廁所哭泣期間，助教B在旁邊拖地，也沒有阻止。這個班是一個使用暴力的老師，加上一個沒有作用的助教，才會讓這麼多孩子受害。」

孩子在幼兒園遭到不當的對待，父母耐心陪伴復原。

訪談內容顯示，L師並未正面回應調查委員的質疑，稱：「我當下要完成工作，所以動作比較大，沒有要處罰他們。」「我覺得B不OK，B都會做重複的工作。都是我在跟家長溝通。家長跟我講屁股的事，我會去他們（小寶）家，家長反映是B，我說會不會B不小心，家長有交代要擦藥。」

根據報告，小寶個人遭到不當對待的次數共4次，包含關廁所、罰站吃飯、2次言語威脅；直到現在，幾乎每天晚上都會做惡夢。貝貝則有20多次，父親說：「等於每天受虐耶！」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

