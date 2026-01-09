幼兒園虐童案4／心理師協助復元 核對幼兒證詞「壞壞戳這裡」

貝貝因私密處受傷成為甲園第一個通報案例，目前案件已進入司法程序。

心理遊戲治療 觀察過程輔導

這些細節聽起來令人膽戰心驚，小寶和貝貝家人2025年1月向警局報案，案件進入司法程序，並開始看心理師，做遊戲治療，有時會突然閃現零碎的記憶。

貝貝的母親每次都坐在一旁陪同，「心理師看著她玩玩具，看看過程中會發生什麼事。心理師說，有好幾次她把黏土攤在地上，說『尿尿』，然後用東西戳，心理師有嘗試詢問，但她還是不講。」「她的狀況時好時壞，上禮拜她做錯事，突然很害怕地說：『拜託，我再也不敢了。』我無法想像她在學校到底遭遇了、看到了什麼。我問心理師該怎麼辦？好累…」母親突然哽咽，無法再說下去。

廣告 廣告

驚嚇與恐懼的同時，大人必須保持冷靜。「有好幾次貝貝把腿岔開，在玩私密處，我有點嚇到，我問：『這樣羞羞臉，誰教妳的？』有一次，她說：『L師教我的，老師說這樣很好玩。』」她只能制止女兒，或轉移她的注意力。

臨床心理師陳以儒建議成人和幼兒都需處理創傷，重建心理韌性和安全感。

貝貝在事發後離開甲園，有段時間父母自己帶，近期轉到另一所公立幼兒園，情況穩定許多。面對未知和不確定，爸爸說：「我們已經這樣過了1年多。」

小寶媽媽一年多以來苦於失眠、焦慮、自律神經失調、低血壓、低血糖，她說：「現在可以這樣笑笑地講，是因為都已經麻木了。」小寶個性較敏感，更讓爸媽心累。「他對人沒有信任感，只要（家裡）有客人來，他永遠躲在儲藏室或桌子下面。一直到第八次諮商，他才願意配合心理師。」「去年九月，他好像開始出現幻覺，會在哥哥、爸爸的後面看到壞老師或妖魔鬼怪，然後他會把自己的身體摳到流血，大概2、30個洞，自己躲在廁所把屁股弄得紅腫，我問他為什麼要這樣子？他堅持不是他弄的，是壞老師弄的。這2個月已經2次了。」

我們詢問專長兒童發展與創傷復原的臨床心理師陳以儒，她解釋，6歲前的幼兒以五感為記憶點，如嗅覺、視覺、觸覺、味覺，或內在激動、害怕等感受，的確可能在後來出現某些相似場景時被觸發，「他會覺得莫名其妙，為什麼我現在很緊張？但這已無法回溯，因為事件細節記憶已經流失。臨床上，有一種治療叫EMDR（眼動減敏與歷程更新療法），讓生理狀態在結構下改變。」她認為家長當下確實很難判斷，「幼兒學習分辨不舒服、不對勁的對待，再到本能保護自己，拒絕去那個地方，通常需要三個月，個性較敏感有機會一個多月就發現異狀。」

「對這麼小的小孩來說，創傷不是依事件程度，而是依他當下怎麼感知和詮釋，事後有沒有足夠的資源去消化這個事件？例如他可以很清楚知道，這是那個人的錯，跟我沒有關係，就可能可以消化掉。」陳以儒說，大人也應該處理自己的創傷，「家長期待小孩健康長大，當有人惡意對待或傷害小孩的時候，大人受到的衝擊其實更嚴重，因為他們相信系統，相信老師們會愛孩子、保護孩子，才把小孩送去的，所以他們多受到了一層系統的背叛。」

做了半年多的治療，在心理師的協助下，爸媽從小寶口中得知，最接近真相的描述是：「有一天，他突然跟心理師說要幫娃娃擦屁股，那個娃娃有肛門，結果他拿衛生紙，把它揉成條狀，然後用手指往裡面塞。心理師說：『欸？我們擦屁股不會這樣吧？有人這樣對你嗎？』他就說：『有啊，我以前的老師告訴我，這樣子才會擦乾淨。』他也跟我們說過，老師有戴手套，這都很符合L師說過的，她都戴手套幫小朋友洗屁股。」

貝貝在事件後近一年也有類似反應。貝貝母親說：「我女兒上禮拜也是有出現這種狀況，她拿一個小兔娃娃，然後用手戳兔子的屁股，她說：『老師講的啊！壞壞就是要戳這裡。』這一點跟小寶媽媽說的滿符合。」小新則是不敢講自己大便了，也不願意讓人脫褲子。

三名幼兒的家屬已提出性侵害、傷害罪、妨害幼童發展（《刑法》第286條）等告訴，全案目前偵查中。

鑒定孩童證詞 需要長期觀測

然而，性侵害犯罪通常在密閉空間，沒有監視器，就算是智識成熟的大人，司法上也很難判斷性侵害成立，除非有足夠證據，遑論才2、3歲的幼兒，很難清楚表達。賴秋惠律師（非本案委任律師）解釋，孩童證詞可信度是一個相當專業的領域，除非法官、檢察官願意花費委託專業人員鑒定孩童證詞可信度，而能做證詞可信度的專業司法人員也很少。目前，實務上（依《性侵害防治法》第19條）通常由司法詢問員協助法官、檢察官或司法警察訊問孩童，但這取決於孩子與司法詢問員之間的信任關係程度，說出來的內容可能差異很大，難以作為證據被採信。

貝貝被訊問過一次。「他們說會請一個專業的醫生來問小朋友，但前前後後可能講不超過五句話。」司法詢問員如何問？貝貝媽媽回憶：「他拿一個娃娃，問小朋友記不記得發生經過？老師碰妳哪裡？他們第一次見面欸！她才2歲多，一定不知道啊！」

正義難尋。賴秋惠說，幼兒園不當對待案件在司法實務上最常見的有強制罪、傷害罪、妨害幼童發展等罪。關於《刑法》第286條，「過往一些判決已經有參考《兒童權利公約》，去涵蓋不成傷的凌虐，包括積極的打罵、拉扯，消極性的行為如不帶他去看醫生、冬天不讓他穿衣服、不讓他上廁所等不人道行為。」但這需要比較長期、持續的觀察，「不能只單看一次，而是去審酌這到底是不是適當的管教行為？」

司法實務上，認證孩童證詞有其困難度，圖為示意畫面。（兒童pexels提供）

2023年《幼兒教育及照顧法》（以下簡稱《幼照法）及《教保人員服務條例》（以下簡稱《教保條例》）修法，規定教保人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待等行為。賴秋惠觀察許多案件，認為主因是觀念差異—正向管教的意識不足。她觀察，「幼兒園的態樣很固定，很多老師管教的目的是管秩序、督促幼兒符合生活常規，常見老師認為需要管教的情況例如很吵、吃飯太慢、不睡覺，如果遇到1、2個具有特教特質的孩子，而老師的管教策略不足時，就會傾向用更高壓的方式。很多接受調查的老師屆齡退休，他們也很錯愕，為什麼幾十年來一直都是如此，現在卻行不通了？」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

幼兒園虐童案1／二歲兒突然高燒40度 幼兒園換師後竟出現私密處撕裂傷

幼兒園虐童案2／監視器畫面遺失 家長：自己當柯南查案

幼兒園虐童案3／大小便失準被處罰 教保員踢頭、大力拉扯證據曝光