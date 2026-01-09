幼兒園虐童案5／教保員遭苛待低薪血汗 準公共幼兒園品質良莠不齊

許雅荏認為，準公共化幼兒園的把關和退場機制有檢討必要。

園所苛待教師 孩子成出氣筒

台灣生育率全球最低，2到5歲的幼兒入園率高達近9成，然而，是什麼樣的困境，讓充滿愛心的幼教理想崩壞？教保員真的這麼壞嗎？

2份調查報告顯示，代理助理教保員B曾反應不會幫幼兒換尿布，希望獲得協助，但情況未改善，B承認和L師「搭配互動有很多困難，只會下命令，L師說孩子屁股會痛，就丟給我擦。」又自陳：「家長反應，L師跟我說，我就沒擦，都L師擦。」

許文菁說，幼教專業不受重視，老師薪資低又高工時、高情緒勞動的血汗環境是幼兒園兒虐案頻傳的主因。

L師是入職多年的資深教保員，她抱怨：「甲園給我的助理都不OK，都去廁所滑手機，助理不在，我一個人要扛16個人。甲園沒有善待，就解僱我，我認真工作。我很少請假，因幼幼班很小，不敢請假。我一個人扛到（帶幼幼班）第3年了，B來才發生這件事。」調查報告認為，L師有道歉認錯，承認因不熟悉法規而犯錯，尚有悔意，也認為L師是因為成果展等壓力求好心切，才導致失序行為，判L師終止契約且3年不得擔任教保人員，並罰款23萬元。

廣告 廣告

全國幼教產業工會理事長許文菁解釋，老師之間若搭配得不好，可能就會互相扯後腿、推卸責任，處理孩子大小便就會變成災難，心理壓力會變得很龐大，就把氣出在孩子身上，因為小孩不會反抗。「從甲園案可以看出來，園所沒有做好人事管理，他們不關心老師的資歷、不關心老師能不能勝任工作、也不關心老師做得愉不愉快，他們都不關心，當然老師本身有問題，但是園所的管理方式是加劇了事件，長期以來這樣累積，累積到最後就爆炸了。」

近年幼兒園不當對待案件頻傳，調查機制與處罰需有清楚流程與標準。

目前法定的師生比例（2歲幼幼班2比16，3到5歲班1比12至15），她認為負擔還是太重，「擦屁股、換尿布需要頻繁彎腰，是成就感極低的勞動，且這只是其中一項，如果全班16人都要換尿布，1小時可能就過去了。很多幼幼班小朋友不會自己吃飯，要牽著手慢慢吃，這些都很花時間，還有睡覺，小孩分離焦慮的情況嚴重，會更認照顧者，要尋求大人抱抱、關愛、講甜甜的話，這些都是2歲幼幼班非常重要的需求，這些都很吃情緒勞動。」

低薪高壓超時 難聘專業人才

許文菁說，幼教專業不被看重，社會一直把老師定位為保母，造成低薪資、高工時、高責任的血汗環境。她解釋，教保員基本起薪約4萬元，教師起薪約43,000元，自然留不住專業人才，若幼兒園一直招不到具有教師和教保員資格的專業人員，就會開放「3招」，招募不具幼教背景的大學生，修習安全、急救等研習後就能進入幼兒園當老師，沒有專業知識來照顧幼兒，造成惡性循環。「低薪造成環境、名聲很差，聘不到專業老師，就再往下招聘，講更直白的，或許是一些在其他地方找不太到工作、只好來這裡上班的人。業者一直說請不到老師，但又不對老師好一點，不是很矛盾嗎？」

L師是資深教保員，月薪卻不到4萬元，也沒有專業的助理教保員協助。事件後，L師在前年12月底遭到解僱，L師認為解僱不合法，向甲園提起確認雇傭關係存在訴訟，去年11月一審敗訴。我們透過委任律師試圖聯繫L師，律師承諾會轉告，但未獲進一步回應。

近年幼兒園不當對待案件頻傳，調查機制與處罰需有清楚流程與標準。

1年多來，甲園因多次進用未具資格者從事教保服務、不當對待幼兒、違反師生比等違法項目，累積裁罰42萬元，並退出準公共化幼兒園、減少招收人數。小寶的母親指控，「助教A和B都不是幼保背景出來的，都會不當對待小孩。」

幼兒園的不當對待案件7年來上升8倍，態樣包括強迫餵食、毆打、責罵、禁止幼童上廁所，還有強吻、捏臀部等性騷擾事件。靖娟兒童安全文教基金會從新聞媒體分析，約七成是身體傷害，二成為精神傷害。

靖娟兒童安全文教基金會執行長許雅荏說明，2023年《幼照法》及《教保條例》修法後，雖將幼兒園疑似違法事件的行政調查由地方政府教育處來負責，但實際操作還是有選擇性，以甲園為例，「第一次行政調查只針對性侵，然後說證據不足所以不成立，第2次行政調查才成立不當對待，2者是同一個區間，卻發生這麼不合理的狀況。」

政府簽約私校 忽略收託品質

立法委員林月琴說，修法前，幼兒園不當管教成立、開罰的比例很低，例如2020年台北市士林區的凱斯私立幼兒園發生老師強逼幼兒吃嘔吐物、恐嚇剪舌頭的案件，孩子壓力大到出現血尿，家長才發現。但當時行政調查機制不完善，導致老師被解僱後又去另一間幼兒園任教，再度發生兒虐案件。2023年底，林月琴擔任台北市信義區培諾米達幼兒園性侵案的其中一行政調查案委員，發現調查委員的組成沒有規定兒少、性平專業的委員比例，卻不乏園長、律師、教師等潛在的利害關係人，「投票會投贏人家嗎？」「以培諾米達案來說，家長轉述幼童的證言同樣不被採信，監視器只拍到一次毛嫌將手伸到棉被底下，從位置判斷就是私密處。我們用這個新證據延長羈押、扣押手機，才查到更多影片。」目前，此案累計受害幼童達24名以上。

林月琴擔任立委後要求教育部國教署出版可操作的指引，2025年底出版《教保人員違法事件參考手冊》。「手冊雖屬參考性質，但政府出版品還是有一定行政拘束力，例如明定聘用調查委員要有一定比例的性平、兒少保護專業背景的委員、調查及認定委員會要接受培訓、主動揭露利害關係及利益迴避等，避免各縣市地方政府「各自解讀」。

她說曾接到家長陳情，「家長認為孩子被不當對待，去幼兒園調閱監視器，園方說不行，或者是看到部分關鍵畫面，馬上去報警，警員陪同到場後，監視器畫面已被洗掉，證據就這樣消失了。」她解釋，全面強制裝設監視器是個難題，目前2歲以下的托嬰中心雖全面強制安裝，卻沒有罰則，一旦出事，園方仍可用「監視器壞掉」等理由來推卸。現正於立法院協商中的《兒童托育服務法》，是否由主管機關建制監管雲成為各方角力重點。以雙北而言。幼兒園監視器的覆蓋率戶外公共空間約9成，室內則僅7成左右，未來修法重點在於，「如果調閱監視器有一定規範，就比較沒問題。」

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

幼兒園虐童案1／二歲兒突然高燒40度 幼兒園換師後竟出現私密處撕裂傷

幼兒園虐童案2／監視器畫面遺失 家長：自己當柯南查案

幼兒園虐童案3／大小便失準被處罰 教保員踢頭、大力拉扯證據曝光