幼兒園虐童案6／監視器成關鍵鐵證 兒少民團主張強制裝設入法

許雅荏認為，當家長有疑義時，監視器畫面有助於親師溝通和信任感建立，對教保人員也有一定保障，可以釐清事實過程和細節。她支持應修法強制裝設監視器，也認為2018年開始的準公共化幼兒園（又簡稱準公）有檢討必要，「地方政府需要這些幼兒園來提供便宜的幼教服務，一方面又要監督它，就行政機關來說很弔詭，因為角色的混淆，真的會好好監督嗎？」

許文菁說，家長信任政府，看到準公共化幼兒園的招牌，會認為把小孩送去沒有問題，但近年的不當對待案件，以準公、私立幼兒園最多。「很多準公其實是經營不善、快倒閉的私立幼兒園，政府為了提高收托的量能，提供平價的托育服務，大量與私立幼兒園簽約成為準公，但沒有考量到這些幼兒園本身的品質就不好。」

稽查人力不足 園方缺乏督導

教育部用補助方式解決少子化，我們向教育部查詢，近3年每年約編列10億至15億元。許文菁批評，這麼好的生意，業者當然搶著做，「政府給準公的錢真的太多了，開親職講座、學費、老師薪資、環境設施設備等通通都有補助，收到的學費又不用回繳給國家，等於學費淨賺。」國家政策吸引業者收購品質不佳的私立幼兒園，申請並掛上準公共化幼兒園招牌，立刻滿額，但往往存在違規情況，「像甲園，之前違規的項目是違反師生比，但即便罰錢，對業者來說根本沒差，因為補助已經賺到了。園方很不負責地讓老師在教室裡自生自滅，不做管理督導，直到爆發嚴重不當對待案件，才會成為退場的條件。」

2022年，監察院的調查報告指出，教育部現行採取的預防措施執行不夠落實、評鑑方式難以有效發覺幼兒遭受不當對待，稽查人力更是嚴重不足，2021年度各地方政府稽查人力總共只有125人，卻負擔6,885家幼兒園稽查工作，且超過五成不具專業背景。我們向教育部查詢最新的統計數據，2025年上半年地方政府稽查人力共155人，平均每位稽查人員需負擔四四‧六家幼兒園，四年來雖有所成長，但仍嚴重不足。

學與創傷共處 需長時間復原

「第一是要強化稽查的專業性，否則配置再多人力也沒有用，第二是要提供現場教保人員充足的支持和人力。」許雅荏說。關於幼教人員的專業資格，她坦言可以理解人力不足，「就是因為很缺人，法規才會賦予幼兒園開放『3招』，但3招人力是不是可以規定限制在中、大班的孩子？2歲幼幼班一定是要有專業背景才能進來協力？」

小寶、貝貝、小新的案件發生於2歲時，如今1年多過去了，孩子來到3歲半，卻仍與創傷共處。

小寶媽媽說：「他去那間學校才3個月，我們做治療已經是3倍以上的時間。1年了，任何風吹草動、颱風天，他什麼都怕，他原本是一個很開心、很有自信的孩子，可是他現在常常都是低著頭、很害怕焦慮，已經不是原來的那個他。有一度，我很希望心理師把他變回原來的樣子，可是我放棄了。」到哪一刻放棄的？「當他跟我說，老師對他做了什麼之後，我就知道如果是我，我也不會再回到原來的樣子。醫生、心理師、社工都說，他一輩子都不會忘記，他才三歲半，已經被宣判要一輩子跟這個痛苦共存。」

「前陣子萬聖節，萬聖節對他來說是一個滿可怕的節日。」小寶媽媽播放幼兒在甲園唱跳萬聖節歌曲的影片給我們看，「每個孩子臉上都沒有笑容，我們家兒子說，他們是被打罵後，拍了非常多次，才拍出這樣子的成品，所以萬聖節對他們來說一點都不開心。」這年臨近萬聖節，小寶壓力大到一直哭、無法自己走進教室，還扯斷二次佛珠。媽媽給我們看這年在新幼兒園影片，「你看，其他小孩多有自信，但他笑不出來。」

貝貝近幾個月狀況好轉，媽媽說，新的幼兒園老師很有耐心，願意給她更多時間練習收書包、吃飯，「她最近回來常說『喝牛奶會長高』，我很疑惑，就去學校問老師。原來是老師跟他們說喝牛奶、吃青菜會長高，她回來就會說：『媽媽我要吃青菜。』」

每個孩子的個性和復原歷程都不同。心理師陳以儒說：「6歲以下的小孩安全感才剛建立，好處是要再重建很容易，父母就想盡辦法在他的身邊，依他的需求回應他，告訴他說：『你現在有這個需要是正常的，因為前陣子你經歷一些我們大家也覺得很生氣的事情。」「創傷的處理的重點不是得到（司法上的）正義，對個體和家庭來說，重點是我可以跨越這個創傷，讓它變成生命裡的養分。」

真相不見得能透過司法和行政調查還原，然而，創傷卻是真實的。

小寶仍然願意相信大人。採訪時，他對我們帶來的單眼相機、鏡頭很有興趣，我們教他如何按快門，稚嫩小手握不住厚重的相機，反覆嘗試，終於喀嚓一聲，成功按下了快門。

