幼兒園變身年貨大街 體驗傳統迎新春

南海實驗幼兒園小朋友體驗採買年貨

南海實驗幼兒園小朋友認識年菜

中山幼兒園小朋友品嘗好吃的糖葫蘆

中山幼兒園小朋友體驗傳統童玩彈珠檯

育航幼兒園舉辦愛心義賣活動，小朋友挑選喜愛的玩具

育航幼兒園家長認購孩子創作的年畫作品

為深化幼兒對傳統節慶文化的認識，臺北市南海實驗幼兒園以課程融入與體驗學習的方式，帶領幼兒認識農曆新年的由來與相關習俗。中山幼兒園變身為熱鬧的年貨大街，讓小朋友體驗採買年貨的趣味；育航幼兒園則舉辦愛心義賣活動，親師生提前感受充滿溫暖的年節氛圍。

臺北市立南海實驗幼兒園辦理「歡樂馬年歲末祝福－年貨大街趣」活動，幼兒們穿著紅色喜氣服裝互相拜年，並設計多項闖關活動，包括冬瓜糖、春棗、花生仁、瓜子等年節食物介紹，還有迎財神、年菜吉祥話、年貨大採買、「馬到成功」等關卡，讓孩子在遊戲中學習傳統習俗，培養文化認同感。

中山幼兒園在園內布置熱鬧滾滾的「年貨大街」，由年紀較大的孩子牽著年紀較小的孩子，一起挑戰各項遊戲。活動包含童玩區的投壺遊戲、骰子比大小、步步高升；好吃攤區的現做糖葫蘆、春棗、麻荖；以及拜年區的「祝福來我家」、「找過年」等關卡，每一站都充滿驚喜。不僅有好玩的傳統童玩，也融入豐富的年節習俗元素。其中，「買賣體驗區」最受孩子喜愛，大家人手一份假錢幣，化身小小顧客，練習計算金額、挑選年貨，在歡樂採買中學習理財概念、溝通表達與生活能力。

臺北市立育航幼兒園辦理「蛇去馬來迎新春－小手大手展關懷」活動，邀請親子一同募集家中可用物資進行愛心義賣，所得捐助弱勢團體。為迎接充滿活力的馬年，教師們也發揮創意，設計「馬兒找年味」、「小馬摘年果」、「年畫送福氣」等兼具趣味與傳統文化的感官體驗關卡。透過結合義賣的年節活動，孩子們不僅深刻感受傳統年節的熱鬧氛圍，也在實際行動中體會「施比受更有溫暖」的精神。