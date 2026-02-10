幼兒園遭開槍「次數多到數不清」 北市男嫌小孩太吵⋯持槍射校園遭羈押

木柵一間幼兒園遭鄰居以空氣槍射擊。翻攝畫面

台北市文山區某幼兒園牆面、玻璃甚至水管日前接連出現破洞，園方追查才發現，竟是遭人用空氣槍連續射擊，多顆BB彈直接打進校園，嚇得趕緊報警。警方調查發現，開槍的正是住在幼兒園後方的42歲黃姓男子。黃男疑似長期不滿幼兒園太吵，曾向園方反映，也向環保局陳情，但始終沒有改善，最後竟選擇用空氣槍「發洩不滿」，從1月下旬開始多次朝幼兒園射擊，次數多到自己都數不清。

據了解，黃男一開始只是把BB彈打在牆上，園方沒有察覺，直到玻璃被打破、水管漏水，才驚覺不對勁，發現地上散落BB彈，趕緊報警求助。期間園方也曾試圖找對方溝通，但對方卻不願接受協調。

文山第一分局接獲報案後報請台北地檢署劉星汝檢察官指揮偵辦，持拘票、搜索票前往黃男住處搜索，當場查扣空氣槍3把、6mm鉛彈2瓶、喇叭彈1盒，以及手機、平板電腦等證物，涉案槍枝已送鑑識單位鑑定。

警方日前將黃男拘提到案，全案依公共危險等罪嫌移送台北地檢署，檢方聲請羈押獲准，目前已收押。



