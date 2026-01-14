幼兒園長之子毛畯珅再出庭 態度大轉變道歉「我錯了」

社會中心／綜合報導

台北市一所幼兒園園長之子毛畯珅，涉嫌性侵猥褻6名女童，遭重判28年8個月入獄服刑，另外又涉嫌侵犯40名幼童，一審重判三十年，二審首度開庭，他鬆口向家屬道歉。

拖著沉重步伐，來到高院出庭，毛畯珅首度以受刑人身份，現身法庭。記者vs.毛畯珅「覺得自己有機會假釋嗎。」

幼兒園園長之子毛畯珅上樓時 還跟共諜案被告黃取榮擦身而過（圖／民視新聞）





被問到認為自己是否有機會假釋，兩眼直視鏡頭不發一語，有趣的是，涉及共諜案被告黃取榮，剛好開完庭走下樓，兩人擦身而過，就在開完庭後，毛畯珅被問到會不會向受害者家屬道歉，毛畯珅竟開口表示「對不起，我錯了抱歉」，首度認錯，態度大轉變。

毛畯珅性侵六女童判28年8月入監服刑 另案侵犯40名幼童二審今開庭（圖／民視新聞）

台北市一間幼兒園園長的兒子毛畯珅，退伍後到幼兒園擔任教保員，負責管理監視器、協助教學、照顧全園幼童的生活起居及接送幼童，卻涉嫌在擔任教保員期間，性侵六名女童，遭判刑28年8個月確定，這回因為另外涉嫌侵犯40名幼童，一審被判三十年，二審首度現身法庭，過去不認罪，這回選在開庭後，在鏡頭前道歉，但終究彌補不了，對幼童的傷害。

《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：

刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，

處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

