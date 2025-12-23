幼兒園長慘遇股票詐騙 揮開山刀血洗郵局滅證 燒光大廳慘背320萬債

黃姓男子因股票投資詐騙而身無分文，竟持武士刀闖進鹿谷鄉清水郵局強盜、縱火。資料照片

南投一名曾經營幼兒園的業者黃哲鈺，因遇到股票投資詐騙，導致個人財務虧損，無法清償貸款，去年1月26日竟持開山刀、汽油衝進鹿谷清水郵局搶劫未果，逃離時想燒毀監視器主機滅證，卻導致郵局大廳陷入火海全毀。刑事部分，黃男被判處7年徒刑定讞；民事部分，黃男應賠償中華郵政320萬餘元。

去年1月26日上午10時25分，被告黃哲鈺中了股票投資詐騙，資金鏈導斷裂，急需償還貸款，黃男心生歹念要搶郵局，他開著一輛已拆除車牌的賓士車，鎖定僅由劉姓經理一人駐守的鹿谷清水郵局。黃男犯案時頭戴安全帽、口罩、手持鋒利的開山刀，以及裝有汽油的寶特瓶。

黃男進入郵局後，立刻將汽油潑灑在櫃檯上，並以台語恫嚇經理劉國進「我只有要錢而已」。黃男隨後從包裹櫃台處爬入櫃檯內，與劉經理發生拉扯。劉經理被拉倒在地，黃男竟以開山刀的刀背揮砍其頭部和肩膀，導致劉經理頭皮撕裂傷而縫合3針及左側肩關節扭傷。

劉經理趁隙從側門逃離，黃男為銷毀現場監視器錄影等證據，竟以打火機點燃汽油引發火勢，造成郵局營業櫃臺、網路、電腦、電線、冷氣等設施嚴重毀損，致生公共危險。黃男雖趁機逃逸，但警方依附近民眾目擊錄影，當天在日月潭周邊道路將黃男逮捕。

被告黃哲鈺強盜郵局，過程中打傷經理，逃離時竟放火滅證。刑事部分，一、二審均判處有期徒刑7年，最高法院今年5月15日駁回上訴，全案定讞。

至於民事損害賠償部分，中華郵政請求黃男賠償因犯罪行為所產生的七大損失，例如房屋清除修復及裝潢費，設施設備重製損失費，燒毀庫存票品及鈔幣，總計320萬7621元。另外，郵局因嚴重火損，9個月無法正常營業，主張被告應賠償營業損失48萬3741元，法官也認同並准許。



