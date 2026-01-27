幼兒園長淪男家長小三，正妻開直播大爆料！高難度「倒立露春光」被公開。圖／翻自《黑料網》

中國網友這兩天熱烈討論河南信陽的一件醜聞，傳出當地一名幼兒園女園長，淪為男家長的小三，有正妻開直播大爆料，甚至連女園長的黑歷史都被挖出來。

據悉這名王姓幼兒園女園長，被爆出與一名男家長有染，該名男家長的正妻，也非常乾脆，直接開直播大爆料，因此引來眾多網友關注。而且在直播中，正妻也直接和王女連線「對決」，讓網友盡情吃瓜，很快地就成為網路熱門話題。

之後就有網友開始肉搜王女的背景，發現王女除了是幼兒園園長，她還有另一個身分，就是網黃。於是網友找到先前王女開直播的畫面，發現她為了博眼球，遊走直播紅線，故意沒穿內衣、表演倒立，於是瞬間露點洩春光，之後網友們也暱稱她為「倒立姊」。

網友們也暱稱王女為「倒立姊」。圖／翻自《黑料網》

在這起出軌事件爆發後，王女瞬間變成網路討論對象，但也因為如此，她最終承受不了輿論壓力，宣布辭去園長一職。不過網友則紛紛直呼：「該討論的是渣男，怎麼都沒人譴責那渣男？」、「這正宮太有種了，直球對決！」、「吃瓜吃到自己家鄉。」、「抬頭挺胸太尖挺。」

事件引發網友討論。圖／翻自《黑料網》



