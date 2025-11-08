幼兒專責醫師顧到6歲 嘉惠百萬童

衛福部長石崇良8日出席「台灣醫學週」活動，並拋出擴大幼兒專責醫師制度想法。（姚志平攝）

少子化成國安危機，為幫助兒童好好長大，衛福部目前推動幼兒專責醫師制度，提供疫苗注射、篩檢、兒童發展的評估，除可及早發現遲緩兒，亦可揪出疏忽、受虐的幼兒，通報社會安全網，落實「0～3歲幫你一起顧」。衛福部長石崇良8日出席台灣醫學週時透露，幼兒專責醫師制度將擴大至6歲，讓學齡前的孩子都能被接住，預估嘉惠100萬名小朋友，上路日期尚未定。

石崇良表示，現行專責醫師是針對0～3歲小朋友，從出生開始媒合健檢、預防保健、塗氟等服務，就像全人的整合性照護，目前覆蓋率大概65％。推動了幾年後，慢慢地，這些小朋友會長大，因此衛福部決定「往後」，擴大到學齡前，也就是6歲的兒童。6歲以後，這些孩子就會由教育體系來支持。

專責醫師如同家庭醫師，成年人的家庭醫師多著重在慢性病，但對小孩來說，則著重在健康習慣的養成。石崇良說，健康台灣不是只有健保，還有運動、營養、衛教。為避免小孩變健康後，兒科醫師收入減少，將採包裹式支付，而非論量計酬。

衛福部次長呂建德說，社安網2.0計畫已送入政院，未來針對新生兒的父母，會提供育兒指導員，在孕婦產期第3期開始介入，直到坐月子期間、兒童健檢等，也可防止兒虐發生。指導員到家裡，一方面關心孕產婦，例如她們可能會有憂鬱的情況，也會教導新手爸媽照顧小孩。

在老人的服務上，呂建德說，根據各縣市回報，國內獨居老人數僅5萬多人，數字可能被低估。未來2年將編列62億進行通盤調查，也會補助地方關懷訪視。對於重度需要照顧的長者，每天提供送餐服務，也會在取得當事人、外縣市家人同意後，加裝安全警示器或智慧手環，避免孤獨死。同時，補助各縣市政府設立call center，有跌倒、突然生病，就可以緊急聯絡。