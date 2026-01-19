幼兒專責醫療 一條龍服務守護寶寶健康

〔記者張協昇／南投報導〕幼兒專責醫師服務不僅是醫療照護，更是整合性社會安全網重要一環，南投縣衛生局自2023年起推動此政策，家中有未滿3歲幼兒都可申請服務，並可以自行選擇常去的醫療院所，挑選適合孩子的幼兒專責醫師，提供一條龍式醫療相關服務，守護寶寶健康。

南投縣衛生局指出，為強化縣內未滿3歲幼兒的醫療照護品質，並解決偏鄉地區幼兒醫療資源匱乏問題，衛生局在轄內13個鄉鎮市全數建置了幼兒專責醫師合約院所，且醫療層級多元，包括醫院、診所以及衛生所。在偏鄉地區的衛生所也有支援報備醫師協助，確保每個地區的幼兒都能獲得及時且專業的醫療服務，截至2026年1月12日，總收案數共計6256案。

廣告 廣告

竹山鎮陳小姐分享，孩子出生後即由熟悉的兒科醫師擔任專責醫師，醫師會主動提醒疫苗時程、定期追蹤發展狀況，遇到問題也能在線上詢問，真的安心很多。她笑說，身為新手爸媽最怕資訊太多太雜，現在有專責醫師陪伴，育兒路上少了很多不安。

衛生局強調，衛生局也與社會及勞動局密切合作，透過社工家訪，在幼兒接受社政單位協助同時，即轉介媒合適合的幼兒專責院所，幼專院所則發揮醫療專長，持續與社政、衛政主管機關共同關心寶貝，指定收案率已達99%，受惠的民眾包括脆弱家庭、兒少保護、受政府監護的兒童及周產期高風險產婦等，透過醫療端主動關懷，可及早發現發展遲緩或高風險家庭，並與社政單位合作提供後續支持，達到「醫療照護＋社會支持」的雙重守護。有關幼兒專責醫師服務，可洽詢衛生局。

【看原文連結】

更多自由時報報導

曾是萬事達卡副總裁慘淪外送員 阿北放下自尊悲吐原因

健康網》長壽不是靠天生！ 醫揭2026年長壽秘訣

健康網》睡錯更傷身 醫：睡眠規律決定長壽與健康

下探8度！本週氣溫V型反轉 降雨熱區1圖看懂

