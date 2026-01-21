幼兒成長配方含糖風險高 董氏基金會籲：1歲後回歸天然飲食

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

不少家長在孩子滿1歲後，受到廣告或親友推薦影響，改以市售幼兒成長配方作為主要營養來源。董氏基金會長期觀察指出，這類產品常以銜接母乳、延續保護力為訴求，卻讓家長忽略幼兒其實已可從天然食物與乳品中，獲得充足且更均衡的營養。

董氏基金會食品營養中心指出，《2025–2030美國飲食指南》明確建議0至4歲幼兒應完全避免攝取添加糖，但市售幼兒成長配方中，普遍含有果糖、蔗糖、葡萄糖、玉米糖漿等精緻糖成分，與國際飲食建議背道而馳。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，1至3歲是幼兒感官、咀嚼與進食能力發展的關鍵期，若長期依賴口味偏甜、質地單一的液態配方，不僅容易養成嗜甜習慣，增加未來糖上癮與慢性病風險，也可能降低孩子對天然原型食物的接受度，進而影響飲食多樣性與營養均衡。

調查數據也顯示家長存在明顯認知落差。董氏基金會2022年「幼兒成長配方使用調查」發現，353份有效樣本中，高達81%的家長誤以為幼兒成長配方屬於乳品類，事實上這類產品屬一般食品管理，既非乳品，也無法取代每日建議的乳品攝取量。

此外，調查顯示近七成幼兒曾飲用幼兒成長配方，其中超過七成每日飲用1至3瓶。家長選擇主因包括「認為添加營養素有助成長」、「延續1歲前配方奶」及「擔心副食品吃不夠或營養不足」。對此，許惠玉指出，世界衛生組織與聯合國兒童基金會皆建議，幼兒滿1歲即可開始正常飲食，只要均衡攝取六大類食物，加上每天約2杯乳品（鮮奶、保久乳或優酪乳），即可滿足成長所需，無須仰賴成長配方作為「保險」。

中華民國營養師公會全國聯合會理事長黃孟娟也指出，包括WHO、美國兒科學會（AAP）及歐洲相關學會皆認為，對1至3歲健康幼兒而言，幼兒成長配方並非必要食品，亦缺乏能在均衡飲食基礎上帶來額外健康益處的科學證據，僅能在特定營養不足情況下作為輔助選項。

關心親職與社會議題的前律師林佳韻則分享自身育兒經驗表示，一歲多的孩子正值學習自主進食的階段，若把握時機讓孩子嘗試鮮奶、優格等天然食物，不僅有助戒除奶瓶，也能培養咀嚼能力與降低偏食問題。

董氏基金會提醒，幼兒成長配方若長期攝取，恐帶來過量糖分、嗜甜、影響咀嚼發展與飲食行為等風險，且其法規管理相對寬鬆，產品品質差異大。基金會並與中華民國營養師公會全國聯合會共同呼籲，衛福部應強化相關產品標示，明確揭露添加糖含量並加註警語，避免誤導家長，協助為幼兒飲食健康把關。

