幼兒教師招聘廣告9成推給女性！臉書演算法涉歧視 Meta不認裁決

臉書母公司Meta遭人權組織指控，其招募職缺的廣告演算法可能違反法國反歧視法，但Meta拒絕了法國獨立監察機構人權保護官署（Défenseur des Droits）的裁決，該裁決要求Meta愛爾蘭公司、臉書法國公司在3個月內改善。

2023年，國際非營利組織全球見證（Global Witness）和婦女基金會（Fondation des Femmes）等人權組織揭露，臉書的招聘廣告在荷蘭等6個國家經常根據性別刻板印象來定位用戶，例如在法國，女性較容易看到幼兒教師的招聘廣告，比例達9成；機械師職位的招聘廣告則主要針對男性，比例達8成，具體情況和不平等程度，在每個國家略有不同。組織因此向人權機構提出申訴。

荷蘭人權研究所（The Netherlands Institute for Human Rights）在今年2月裁決指出，臉書的母公司Meta本應監控並調整其演算法以防止這種情況發生。而法國人權保護官署今年10月10日在另一項裁決中表示，因用戶性別而區別對待是一種間接歧視，違反了法國的反歧視法，要求Meta愛爾蘭公司、臉書法國公司採取措施，確保廣告不具歧視，並在3個月內提交報告回應。

代表申訴團體的律師謝菲特（Josephine Shefet） 表示，這項決定向所有數位平台傳達了強烈訊息：「它們需要為這類偏見承擔責任。此一原則為未來的案件樹立了重要的先例。」

不過裁決不具法律約束力。對此，Meta上周二拒絕接受裁決，路透引述一位發言人回應指出，「我們不同意這項決定，正在評估我們的選擇」。根據CNN報導，發言人賽特爾（Ashley Settle）先前曾指出，該公司在美國、加拿大和40多個歐洲國家和地區，都會針對就業、住房及信貸廣告，都會限制廣告主設定目標受眾。

