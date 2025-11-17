幼兒氣喘進入高峰期 久咳不癒、吃不下飯是警訊

高雄阮綜合醫院兒科醫師于靜雯指出，這幾年幼兒型氣喘發病年齡不斷下降，過去常見在3、4歲以後確診氣喘，從小於2歲到現在甚至不到1歲就開始發作，新手爸媽們尤其需要正視。（阮綜合醫院提供／紀爰高雄傳真）

根據近年醫療臨床經驗，每年11月下旬至隔年4月，隨著氣溫驟降以及溫差超過10度的日數增多，相當於進入幼兒氣喘好發高峰期，高雄阮綜合醫院兒科醫師于靜雯指出，這幾年幼兒型氣喘發病年齡不斷下降，過去常見在3、4歲以後確診氣喘，從小於2歲到現在甚至不到1歲就開始發作，新手爸媽們尤其需要正視。

于靜雯說明，氣喘並非單純的呼吸道感染，而是一種慢性發炎疾病，並與遺傳、環境、生活習慣等因素相關，然而1歲以下幼兒氣喘的症狀表現與學齡孩童或成人有明顯差別，但因為無法清楚表達不舒服，所以判斷幼兒型氣喘不易，不過家長仍能藉由發作症狀的核心警訊去觀察。

像是幼兒久咳不癒，呼吸發出喘鳴聲或吵雜聲，常在夜間或是清晨咳嗽，活動力下降或精神差，餵食困難或容易咳嗽至嘔吐，看似好轉卻反復發作，症狀持續時間超過2周，若再加上家族氣喘病史，抽血檢測有過敏體質，很大機率確診氣喘。

于靜雯指出，幼兒型氣喘是多種因素疊加的結果，提早感染與環境汙染是造成幼兒氣喘發作年齡逐年下降的原因之一，寶寶在出生後的前9個月有自身抗體的保護，通常不易遭受嚴重感染，但提早將周歲前後幼兒送去公共托嬰照顧，或家裡有其他上幼稚園的手足，都容易將各種細菌、病毒帶回互相感染，一旦反覆感染就容易誘發氣喘發作。

另長期暴露在空汙環境中，例如霧霾、工廠廢氣、二手菸等會刺激呼吸道，進而誘發氣喘，飲食中過多如炸薯條炸雞塊等發炎性食物，也可能間接造成幼兒身體發炎反應。

于靜雯建議，預防幼兒型氣喘，最好自媽媽懷孕時期開始，除懷孕期宜多攝取天然、抗發炎食物，平日也要保持居家環境的空氣清潔，並避免在有空氣汙染、二手菸或三手菸殘留的場所久留。

新生兒也應避開人多場所，回到家後都要先洗手消毒並換下外出衣物，減少將病毒傳染給年幼寶寶，家中也最好不要有絨毛玩具或貓狗等寵物，保持室內的整潔與乾燥，以控制塵螨、黴菌等過敏原的滋生，降低呼吸道敏感性。

