幼兒海苔重金屬超標吃多恐傷腦 小兒科醫教3原則降風險

近期多款嬰幼兒海苔被檢驗出鉛、鎘等重金屬含量遠超法定標準，台北市聯合醫院小兒科主治醫師鄭彥辰指出，家長把握「先停用、再分散、補營養」3原則，能降低長期累積風險。（本報資料照）

近期多款嬰幼兒海苔及相關食品經送第三方公正單位檢驗，發現產品內鉛、鎘等重金屬含量遠超法定標準，可能對嬰幼兒健康造成長期危害，尤其影響腦部、神經系統及腎臟等重要器官。台北市聯合醫院小兒科主治醫師鄭彥辰指出，家長把握「先停用、再分散、補營養」3原則，能降低長期累積風險，不是吃到一次就需要急診或立刻抽血，真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險。

鄭彥辰說，嬰幼兒對重金屬更敏感原因包括「腸道吸收率較高」，嬰幼兒對鈣、鐵、鋅等需求大，重金屬可能藉由相同通道被吸收；「血腦屏障尚未成熟」，鉛等神經毒性物質更可能影響發育中的大腦；「排泄與代謝能力未成熟」，腎臟清除較慢，暴露後更容易累積。

鄭彥辰建議，家長把握「先停用、再分散、補營養」3原則，能降低長期累積風險。「先停用」，立即盤點家中產品，針對新聞揭露或主管機關公告的品牌與批號立刻停止食用，對於未被點名但同樣以「嬰幼兒專用」行銷的進口海苔，則建議暫時降低頻率，待業者提出近期合格檢驗或主管機關公告結果；「再分散」，不要讓海苔變成「每天必吃」，海苔不應成為嬰幼兒固定每日零食，原則以少量、低頻、替代多樣為主，飲食多樣化是降低單一汙染來源風險、最有效也最容易做到的方式。

鄭彥辰說，「補營養」，用正確飲食搭配降低吸收與傷害，鐵、鈣、鋅要足夠，重金屬會與必需礦物質競爭吸收，所以只需注重平時營養均衡，攝取的微量元素足夠，也可降低重金屬傷害。

而什麼情況建議就醫評估，鄭彥辰指出，多數重金屬暴露屬慢性，未必立刻出現明顯症狀；是否需要抽血或其他檢驗，須依「暴露量、頻率、年齡、既往健康狀況」綜合判斷。建議就醫評估的情境包括孩子長期、頻繁食用疑慮產品，如連續多周、幾乎天天食用；家長懷疑還有其他暴露來源，如老舊屋況粉塵、來路不明食品或補充品等；出現不明原因的食慾差、腹痛、便祕、倦怠，或發展學習疑慮等，多為非特異症狀，仍建議由醫師評估。

鄭彥辰強調，家長面對食安事件不必恐慌，多數孩子即使曾食用，通常不會出現急性中毒，真正需要重視的是低劑量、長期、反覆攝入造成的慢性累積風險，可能影響嬰幼兒發育中的神經系統、腎臟功能與骨骼生長，不是吃到一次就需要急診或立刻抽血；但若家長高度焦慮、孩子屬高風險族群早產兒、腎臟疾病、營養不良等，可至兒科門診由醫師評估是否需要檢驗與追蹤。

