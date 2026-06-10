幼兒生日被「埋進蛋糕」哭到崩潰！影片瘋傳惹眾怒 日本警方出手了

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（示意圖／Pixabay）

日本福岡縣近日發生疑似虐童事件。一段幼兒在生日慶祝活動中遭成人強行將臉壓進蛋糕、哭泣掙扎的影片在社群媒體瘋傳，引發各界譁然。據悉，當地兒童諮詢所接獲大量檢舉後，已依法對幼兒實施臨時保護，警方也展開調查。

日本《讀賣新聞》報導，該段影片疑似由居住於福岡縣的家長上傳。畫面顯示，一名成年女性以慶生為由，多次將幼兒的臉按入塗滿鮮奶油的蛋糕中；孩子被嚇得當場放聲大哭，並試圖掙脫。影片曝光後迅速在網路擴散，不少網友批評家長行為過當，質疑涉及兒童虐待。原始發布帳號目前已遭刪除。

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對此，轄區兒童諮詢所表示，自本月5日起陸續接獲民眾來電及電子郵件通報，反映影片內容疑似不當對待兒童。據相關人士透露，兒童諮詢所當天即依《兒童福利法》規定，將幼兒帶離原居環境進行臨時保護。經確認，幼兒並未出現明顯外傷。

對於案件處理情況，兒童諮詢所表示，基於個案隱私原則，無法說明細節，但已與相關單位合作妥善處置。另一方面，當地警方也接獲數十件民眾通報，目前已掌握影片內容及發布者身分，正進一步釐清事件經過，並調查是否涉及違反相關法令。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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