幼兒英文怎麼教？避開這3個學習陷阱，0-3歲啟蒙重點全解析
為什麼0-3歲是英文學習黃金期？
大學畢業後，我進入美樂蒂文教工作。
當時我在美語教學部，工作內容之一是到幼兒園與補習班主持家長座談會，與家長分享如何讓孩子學好英語，以及在家運用工具幫孩子複習的方法。
每次座談，家長幾乎都會問同一個問題：「幾歲開始學英語最好？」
這時，我腦中立刻浮現美國威斯康辛那群雙語小孩切換語言的「超能力」，再加上我兒子Mosa 從出生就在三語環境中成長的經驗，我真的很想立刻說出：「越快越好！最好從出生就開始接觸英語，事半功倍！」
不過，專業的我還是會先冷靜一下，用研究數據來支撐我的回答，畢竟不能讓家長覺得我太激進，被誤會成「你當然說越快越好，你是英語老師，當然希望孩子們越早學英語越好啊！」這時，我就會把美國華盛頓大學（University of Washington）的語言學與腦科學專家派翠西雅．庫爾（Patricia Kuhl）博士的語言學習關鍵時期圖表拿出來，讓爸媽一目瞭然。
語言學習真的有關鍵期嗎？庫爾博士做過一個著名的實驗，她找來6個月大的日本寶寶與美國寶寶，比較他們分辨英語「r」和「l」發音的能力。為什麼選這兩個音呢？因為在日語裡完全沒有這兩個發音。
實驗結果令人驚訝：
6 個月大時：兩組寶寶都能清楚分辨這兩個音。
8 個月大時：美國寶寶的分辨能力更強了，日本寶寶卻失去這個能力。
為什麼原本擁有的能力，在短短兩個月後消失了？答案在於大腦的「語言統計機制」。
寶寶在一個充滿語言的環境中，每天都在「taking statistics」（統計數據）—大腦會根據每天聽到的語音，統計哪些音是重要的、需要保留的，而幾乎不出現的音，就自動被刪除了。
日本寶寶每天聽的是日語，日語裡沒有英語的「r」和「l」，所以大腦就把它們從「重要音」清單裡劃掉了。
這個現象在成人身上更明顯。我在教英語的過程中，發現有些成人，像是我72 歲的父親，當我教他某些英語單字時，他模仿得很吃力，甚至完全無法模仿，為什麼？因為他根本聽不到我說的英語發音。
在我過往的求學與教學經歷，的確也印證了：學習語言若能把握最佳時機，越早開始成效越明顯！
根據庫爾博士的研究，0-7 歲是語言學習的關鍵期。在這段時間，孩子的大腦對語言的吸收和模仿能力達到巔峰，過了這個時期，語言習得的效率會逐漸下降。
當然，每個孩子都是獨一無二的，每個孩子的語言天賦不同，能力下降的時間與速度也會不同—有些孩子可能6 歲開始下降，有些孩子8 歲才開始，速度也因人而異。
這也是為什麼我會對家長說：「把握孩子一生只有一次的0-7 歲黃金期，讓英語成為他們的優勢。」
因為這時候，他們真的擁有「語言魔法力」！
三千萬詞彙的差距
美國堪薩斯大學（Universityof Kansas）的人類發展學者貝蒂．哈特（Betty Hart）和心理學教授陶德． 里斯利（Todd R. Risley）在1995 年進行一項經典研究。他們追蹤了四十二個家庭，從孩子7-9 個月大開始，一直到3 歲，研究員每個月都進入家庭，錄下家長與孩子的日常對話，累積長達兩年半的觀察紀錄。
研究結果令人震驚：
語言量差異巨大
✿ 高社經地位家庭：孩子每天大約聽到2,100-2,500 個詞彙。
✿ 中社經地位家庭：孩子每天大約聽到1,200-1,300 個詞彙。
✿ 低社經地位家庭：孩子每天大約只聽到600 個詞彙。
到孩子4 歲時，三種家庭之間累積的語言輸入差距超過三千萬個詞，因此被稱為「三千萬詞彙差距」（30 million word gap）。
不只是數量，還有質量
✿ 在高社經地位家庭，孩子聽到的語言更多是鼓勵、提問、解釋。
✿ 在低社經地位家庭，語言則以命令、禁止或簡單回應為主。
長期影響
語言輸入豐富的孩子，詞彙量更大，入學後語文與學業表現顯著更好；相反地，語言輸入不足的孩子，即使進入學校，也很難完全追趕上。
給家長的啟發：
0-3 歲是語言發展的「黃金存款期」。在這個階段，家長與孩子的每一次對話，都是在為孩子的未來「存款」。
陷阱1：單字清單式灌輸—越早背越多越好？
我曾提到孩子在2歲時是單字量擴增的高峰期，結果，Gobby 媽媽每天抱著18 個月大的寶寶，指著圖卡一口氣教十幾個單字：「apple、banana、car、dog……」寶寶只是盯著卡片發呆。幾週後，Gobby 媽媽失望地問：「怎麼一個都沒記住？」
事實上，這個階段的孩子需要的是「可理解輸入」，也就是在日常情境裡聽到有意義的詞彙，而不是孤立的清單。寶寶聽到媽媽一邊切蘋果，一邊說：「apple, apple, yummy yummy apple.」才會真的吸收。
我想分享一個不只有科學研究支持，且我自己在帶雙胞胎時親身實驗過的方法。
不少語言學和腦科學的研究都指出：0-1 歲的寶寶雖然還說不出完整的單字，但大約在6-10 個月時會進入「牙牙學語」（babbling）階段。每天寶貝常會反覆發出「ba ba ba」或「na na na」的聲音。這些聲音雖然沒有特定意義，但代表寶寶正在大量聆聽、模仿聲音，一步一步練習「說話的肌肉」。
在這個關鍵時期，爸媽可以做一件非常重要的事：把寶寶的牙牙學語「接起來」並擴展成單字或句子。
研究顯示，當照顧者回應並延伸嬰兒的聲音時，不僅能引起寶寶的注意，更能加速語音辨識和語言習得。
具體做法很簡單：
當寶寶發聲時，帶著笑容模仿並變化發音，例如：從ba ba ba → bo bo bo → na na na na → ka ka ka。
把模仿連結到真實詞彙：「ba ba……banana ！」讓寶寶感受到自己的聲音可以與有意義的語言連結起來。
所以，爸媽們可以放心投入這個過程：微笑、模仿、延伸，再加一點創意。寶寶會在語音「來回遊戲」中，更快邁向開口說話的里程碑。
陷阱2：螢幕取代互動—以為看卡通就能學英文？
有些家長，如Peter 爸爸覺得讓孩子看YouTube 英語兒歌很方便，寶寶安靜、爸媽輕鬆，而且看起來「有在學英文」。
但庫爾博士的研究指出，嬰兒無法透過電視和錄音學到新的語音，因為缺少「社會性觸發」（social gating）。當Peter 媽媽開口唱英語兒歌，Peter 會笑著模仿出聲音，看YouTube 影片時，卻毫無反應；這就是為什麼真人互動無可取代，因為孩子是社交動物，需要互動，看到人的臉與微笑，才會刺激大腦。
我常聽家長說：「我的英文不好，所以就交給老師吧。」於是家裡完全沒有英語聲音。
然而， 哈佛大學教育研究院（Harvard Graduate School ofEducation）教授凱瑟琳．史諾（Catherine E. Snow）的研究發現，孩子並不需要父母「英語完美」，而是需要大量的可理解訊號。哪怕只是簡單唱〈Hello song〉，或邊讀繪本邊說「Dog. Big dog」，孩子都能在互動中建立語感—關鍵就是有聲音、有互動。
陷阱3：忽略情感連結—把英文變成壓力？
小虎媽媽要求孩子：「每天要背十張字卡，等一下要考你喔！」
天啊！這樣簡直在扼殺孩子學習英語的樂趣！孩子會直接連結「學英語＝很無聊」、「要背要記不好玩」，一聽到「英語」就哭鬧、抗拒。
美國心理學家兼教育學家傑洛姆．布魯納（Jerome S. Bruner）指出，語言是透過「互動儀式」學會的：孩子在擁抱、遊戲、唱歌中學到的語言，會和快樂與安全感綁在一起。這才是孩子長期持續學習的動力。所以，早期的英語學習，應該是「大量的玩、大量的唱歌跳舞、創造歡樂」！
如果爸媽想了解孩子的英語程度，可以用輕鬆的方法驗收—一起「玩英語」。爸媽可以用點讀筆，你跟讀一句，孩子模仿一句；慢慢地，再讓孩子嘗試自己說出來。也可以像說故事般，一邊指著圖，一邊說簡單的英語，甚至讓孩子唱英語歌，爸爸跳舞，媽媽打節奏。這樣做，有陪伴、有互動，家長也能自然掌握孩子的學習成果，更重要的是，英語變得好玩了，孩子就會更願意開口、更願意學。
Mommy Cindy 的實用工具：四十句生活對話，日常秒套用
起床時光
1. Good morning, sweetheart! （早安，寶貝！）
2. Time to wake up! （該起床囉！）
3. Did you sleep well? （有睡好嗎？）
用餐時間
4. Are you hungry? （你餓了嗎？）
5. Let's eat breakfast/lunch/dinner. （我們來吃早餐/ 午餐/ 晚餐吧。）
6. What do you want to eat? （你想吃什麼？）
7. Yummy! Do you like it?（好吃！你喜歡嗎？）
8. More? Do you want some more?（還想要嗎？還想再吃嗎？）
日常照護
9. Let's wash your hands. （我們來洗手吧。）
10. Brush your teeth, please. （請刷牙。）
11. Time for a bath! （該洗澡囉！）
12. Let's get dressed. （我們來穿衣服吧。）
13. Put on your shoes. （穿上鞋子。）
遊戲互動
14. What's this? （這是什麼？）
15. Where is the ball? （球在哪裡？）
16. Can you find it? （你能找到嗎？）
17. Good job! / Well done! （做得好！）
18. Let's play with the blocks.（我們來玩積木。）
情感表達
19. I love you. （我愛你。）
20. Give me a hug. （抱抱我。）
21. Are you okay? （你還好嗎？）
22. It's okay. （沒關係。）
23. I am angry.（我生氣了。）
24. I am sad.（我難過。）
25. I don't want it.（我不要。）
26. I don't want to go.（我不想去。）
指令引導
27. Come here, please. （請過來。）
28. Sit down, please. （請坐下。）
29. Look at me. （看著我。）
30. Be careful. （小心。）
31. Wait a minute. （等一下。）
32. Clean up now.（整理乾淨吧。）
33. Share please.（請一起分享喔。）
34. Don't run, walk, please.（不要跑，用走的。）
35. Too loud, be quiet.（太大聲了，小聲一點。）
36. No, no. Don't do that.（不可以喔，不要這樣。）
睡前時光
37. Time for bed. （該睡覺了。）
38. Good night, sweet dreams! （晚安，好夢！）
39. Sleep tight.（睡得香甜。）
40. I'm right here with you.（我在這裡陪你。）
更多0-12歲的英語分齡行動建議、豐富實用資源,盡在《我們家這樣學英語》
｜同場加映｜如何陪孩子打造超強英語力？《我們這樣學英語》線上分享會
日期：2026/01/16
時間：19:00-20:00
形式：免費、線上
