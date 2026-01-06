親子天下

幼兒英文怎麼教？避開這3個學習陷阱，0-3歲啟蒙重點全解析

Teacher and Mommy Cindy

為什麼0-3歲是英文學習黃金期？

大學畢業後，我進入美樂蒂文教工作。
當時我在美語教學部，工作內容之一是到幼兒園與補習班主持家長座談會，與家長分享如何讓孩子學好英語，以及在家運用工具幫孩子複習的方法。
每次座談，家長幾乎都會問同一個問題：「幾歲開始學英語最好？」
這時，我腦中立刻浮現美國威斯康辛那群雙語小孩切換語言的「超能力」，再加上我兒子Mosa 從出生就在三語環境中成長的經驗，我真的很想立刻說出：「越快越好！最好從出生就開始接觸英語，事半功倍！」
不過，專業的我還是會先冷靜一下，用研究數據來支撐我的回答，畢竟不能讓家長覺得我太激進，被誤會成「你當然說越快越好，你是英語老師，當然希望孩子們越早學英語越好啊！」這時，我就會把美國華盛頓大學（University of Washington）的語言學與腦科學專家派翠西雅．庫爾（Patricia Kuhl）博士的語言學習關鍵時期圖表拿出來，讓爸媽一目瞭然。

圖片來源：《我們家這樣學英語》／親子天下
圖片來源：《我們家這樣學英語》／親子天下

語言學習真的有關鍵期嗎？庫爾博士做過一個著名的實驗，她找來6個月大的日本寶寶與美國寶寶，比較他們分辨英語「r」和「l」發音的能力。為什麼選這兩個音呢？因為在日語裡完全沒有這兩個發音。
實驗結果令人驚訝：

  • 6 個月大時：兩組寶寶都能清楚分辨這兩個音。

  • 8 個月大時：美國寶寶的分辨能力更強了，日本寶寶卻失去這個能力。

為什麼原本擁有的能力，在短短兩個月後消失了？答案在於大腦的「語言統計機制」。
寶寶在一個充滿語言的環境中，每天都在「taking statistics」（統計數據）—大腦會根據每天聽到的語音，統計哪些音是重要的、需要保留的，而幾乎不出現的音，就自動被刪除了。
日本寶寶每天聽的是日語，日語裡沒有英語的「r」和「l」，所以大腦就把它們從「重要音」清單裡劃掉了。
這個現象在成人身上更明顯。我在教英語的過程中，發現有些成人，像是我72 歲的父親，當我教他某些英語單字時，他模仿得很吃力，甚至完全無法模仿，為什麼？因為他根本聽不到我說的英語發音。
在我過往的求學與教學經歷，的確也印證了：學習語言若能把握最佳時機，越早開始成效越明顯！
根據庫爾博士的研究，0-7 歲是語言學習的關鍵期。在這段時間，孩子的大腦對語言的吸收和模仿能力達到巔峰，過了這個時期，語言習得的效率會逐漸下降。
當然，每個孩子都是獨一無二的，每個孩子的語言天賦不同，能力下降的時間與速度也會不同—有些孩子可能6 歲開始下降，有些孩子8 歲才開始，速度也因人而異。

這也是為什麼我會對家長說：「把握孩子一生只有一次的0-7 歲黃金期，讓英語成為他們的優勢。」
因為這時候，他們真的擁有「語言魔法力」！

三千萬詞彙的差距

美國堪薩斯大學（Universityof Kansas）的人類發展學者貝蒂．哈特（Betty Hart）和心理學教授陶德． 里斯利（Todd R. Risley）在1995 年進行一項經典研究。他們追蹤了四十二個家庭，從孩子7-9 個月大開始，一直到3 歲，研究員每個月都進入家庭，錄下家長與孩子的日常對話，累積長達兩年半的觀察紀錄。
研究結果令人震驚：

  1. 語言量差異巨大
    ✿ 高社經地位家庭：孩子每天大約聽到2,100-2,500 個詞彙。
    ✿ 中社經地位家庭：孩子每天大約聽到1,200-1,300 個詞彙。
    ✿ 低社經地位家庭：孩子每天大約只聽到600 個詞彙。
    到孩子4 歲時，三種家庭之間累積的語言輸入差距超過三千萬個詞，因此被稱為「三千萬詞彙差距」（30 million word gap）。

  2. 不只是數量，還有質量
    ✿ 在高社經地位家庭，孩子聽到的語言更多是鼓勵、提問、解釋。
    ✿ 在低社經地位家庭，語言則以命令、禁止或簡單回應為主。

  3. 長期影響
    語言輸入豐富的孩子，詞彙量更大，入學後語文與學業表現顯著更好；相反地，語言輸入不足的孩子，即使進入學校，也很難完全追趕上。

給家長的啟發：
0-3 歲是語言發展的「黃金存款期」。在這個階段，家長與孩子的每一次對話，都是在為孩子的未來「存款」。

陷阱1：單字清單式灌輸—越早背越多越好？

我曾提到孩子在2歲時是單字量擴增的高峰期，結果，Gobby 媽媽每天抱著18 個月大的寶寶，指著圖卡一口氣教十幾個單字：「apple、banana、car、dog……」寶寶只是盯著卡片發呆。幾週後，Gobby 媽媽失望地問：「怎麼一個都沒記住？」
事實上，這個階段的孩子需要的是「可理解輸入」，也就是在日常情境裡聽到有意義的詞彙，而不是孤立的清單。寶寶聽到媽媽一邊切蘋果，一邊說：「apple, apple, yummy yummy apple.」才會真的吸收。

我想分享一個不只有科學研究支持，且我自己在帶雙胞胎時親身實驗過的方法。
不少語言學和腦科學的研究都指出：0-1 歲的寶寶雖然還說不出完整的單字，但大約在6-10 個月時會進入「牙牙學語」（babbling）階段。每天寶貝常會反覆發出「ba ba ba」或「na na na」的聲音。這些聲音雖然沒有特定意義，但代表寶寶正在大量聆聽、模仿聲音，一步一步練習「說話的肌肉」。
在這個關鍵時期，爸媽可以做一件非常重要的事：把寶寶的牙牙學語「接起來」並擴展成單字或句子
研究顯示，當照顧者回應並延伸嬰兒的聲音時，不僅能引起寶寶的注意，更能加速語音辨識和語言習得。
具體做法很簡單：

  • 當寶寶發聲時，帶著笑容模仿並變化發音，例如：從ba ba ba → bo bo bo → na na na na → ka ka ka。

  • 把模仿連結到真實詞彙：「ba ba……banana ！」讓寶寶感受到自己的聲音可以與有意義的語言連結起來。

所以，爸媽們可以放心投入這個過程：微笑、模仿、延伸，再加一點創意。寶寶會在語音「來回遊戲」中，更快邁向開口說話的里程碑。

陷阱2：螢幕取代互動—以為看卡通就能學英文？

有些家長，如Peter 爸爸覺得讓孩子看YouTube 英語兒歌很方便，寶寶安靜、爸媽輕鬆，而且看起來「有在學英文」。
但庫爾博士的研究指出，嬰兒無法透過電視和錄音學到新的語音，因為缺少「社會性觸發」（social gating）。當Peter 媽媽開口唱英語兒歌，Peter 會笑著模仿出聲音，看YouTube 影片時，卻毫無反應；這就是為什麼真人互動無可取代，因為孩子是社交動物，需要互動，看到人的臉與微笑，才會刺激大腦。
我常聽家長說：「我的英文不好，所以就交給老師吧。」於是家裡完全沒有英語聲音。
然而， 哈佛大學教育研究院（Harvard Graduate School ofEducation）教授凱瑟琳．史諾（Catherine E. Snow）的研究發現，孩子並不需要父母「英語完美」，而是需要大量的可理解訊號。哪怕只是簡單唱〈Hello song〉，或邊讀繪本邊說「Dog. Big dog」，孩子都能在互動中建立語感—關鍵就是有聲音、有互動

陷阱3：忽略情感連結—把英文變成壓力？

小虎媽媽要求孩子：「每天要背十張字卡，等一下要考你喔！」
天啊！這樣簡直在扼殺孩子學習英語的樂趣！孩子會直接連結「學英語＝很無聊」、「要背要記不好玩」，一聽到「英語」就哭鬧、抗拒。
美國心理學家兼教育學家傑洛姆．布魯納（Jerome S. Bruner）指出，語言是透過「互動儀式」學會的：孩子在擁抱、遊戲、唱歌中學到的語言，會和快樂與安全感綁在一起。這才是孩子長期持續學習的動力。所以，早期的英語學習，應該是「大量的玩、大量的唱歌跳舞、創造歡樂」！
如果爸媽想了解孩子的英語程度，可以用輕鬆的方法驗收—一起「玩英語」。爸媽可以用點讀筆，你跟讀一句，孩子模仿一句；慢慢地，再讓孩子嘗試自己說出來。也可以像說故事般，一邊指著圖，一邊說簡單的英語，甚至讓孩子唱英語歌，爸爸跳舞，媽媽打節奏。這樣做，有陪伴、有互動，家長也能自然掌握孩子的學習成果，更重要的是，英語變得好玩了，孩子就會更願意開口、更願意學。

Mommy Cindy 的實用工具：四十句生活對話，日常秒套用

  • 起床時光
    1. Good morning, sweetheart! （早安，寶貝！）
    2. Time to wake up! （該起床囉！）
    3. Did you sleep well? （有睡好嗎？）

  • 用餐時間
    4. Are you hungry? （你餓了嗎？）
    5. Let's eat breakfast/lunch/dinner. （我們來吃早餐/ 午餐/ 晚餐吧。）
    6. What do you want to eat? （你想吃什麼？）
    7. Yummy! Do you like it?（好吃！你喜歡嗎？）
    8. More? Do you want some more?（還想要嗎？還想再吃嗎？）

  • 日常照護
    9. Let's wash your hands. （我們來洗手吧。）
    10. Brush your teeth, please. （請刷牙。）
    11. Time for a bath! （該洗澡囉！）
    12. Let's get dressed. （我們來穿衣服吧。）
    13. Put on your shoes. （穿上鞋子。）

  • 遊戲互動
    14. What's this? （這是什麼？）
    15. Where is the ball? （球在哪裡？）
    16. Can you find it? （你能找到嗎？）
    17. Good job! / Well done! （做得好！）
    18. Let's play with the blocks.（我們來玩積木。）

  • 情感表達
    19. I love you. （我愛你。）
    20. Give me a hug. （抱抱我。）
    21. Are you okay? （你還好嗎？）
    22. It's okay. （沒關係。）
    23. I am angry.（我生氣了。）
    24. I am sad.（我難過。）
    25. I don't want it.（我不要。）
    26. I don't want to go.（我不想去。）

  • 指令引導
    27. Come here, please. （請過來。）
    28. Sit down, please. （請坐下。）
    29. Look at me. （看著我。）
    30. Be careful. （小心。）
    31. Wait a minute. （等一下。）
    32. Clean up now.（整理乾淨吧。）
    33. Share please.（請一起分享喔。）
    34. Don't run, walk, please.（不要跑，用走的。）
    35. Too loud, be quiet.（太大聲了，小聲一點。）
    36. No, no. Don't do that.（不可以喔，不要這樣。）

  • 睡前時光
    37. Time for bed. （該睡覺了。）
    38. Good night, sweet dreams! （晚安，好夢！）
    39. Sleep tight.（睡得香甜。）
    40. I'm right here with you.（我在這裡陪你。）


更多0-12歲的英語分齡行動建議、豐富實用資源，盡在《我們家這樣學英語》
博客來誠品親子天下Shopping金石堂MOMO

《我們家這樣學英語》／親子天下
《我們家這樣學英語》／親子天下

｜同場加映｜如何陪孩子打造超強英語力？《我們這樣學英語》線上分享會

點我立刻免費報名

日期：2026/01/16

時間：19:00-20:00

形式：免費、線上

如何陪孩子打造超強英語力？《我們這樣學英語》線上分享會
如何陪孩子打造超強英語力？《我們這樣學英語》線上分享會

