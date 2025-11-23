幼兒視力問題 常被延後發現

兒科醫師大調查：八成認為幼兒視力問題常被延後發現。楊為傑醫師表示，幼兒視覺發展在二至六歲進入關鍵期，但在台灣兒科臨床端普遍觀察到，幼童因語言能力尚未成熟，往往無法清楚表達視覺不適，使視覺相關問題在初期階段難以被家長或教師察覺，導致延後就醫的情況相當普遍。

在兒科醫學會年會期間，進行的醫師訪談調查中，共完成約六十位兒科醫師訪查，其中八成醫師表示幼兒視力問題「經常因難以察覺而延後就醫」，反映現行幼兒視力篩檢方式在臨床端仍存在明顯不足。

楊為傑醫師近日分享一名一歲多女童的診療案例，女童自嬰兒期起就較少微笑，與人互動冷淡，家長一度擔心可能是害羞、發展遲緩或自閉症前兆，但行為又不完全符合典型特徵。在今年初接受非接觸式幼兒視力篩檢，竟意外發現雙眼皆有超過五百度的屈光異常。

在轉介至兒童眼科並及時配鏡後，孩子迅速出現明顯改變：開始會自然地微笑、願意直視他人、能辨識表情，對外界的反應與學習速度也大幅提升。楊醫師感慨指出，孩子並非不願意互動，而是「她看不清楚世界」，無法理解他人的表情，更難建立連結；當視覺被矯正後，「她的世界亮了，人也跟著開朗起來。」

受訪兒科醫師一致指出，幼兒面對視覺模糊、不清楚或影像重疊時，通常不會告訴家長「我看不清楚」，原因不是隱瞞，而是無法分辨什麼是「清楚」或「模糊」，語言能力也不足以描述具體不適，常以行為反應取代語言，例如：靠近觀看書本或玩具、歪頭看物品、常揉眼、瞇眼、走路偏移、容易撞到東西、抓不準物品位置等，然而這些表現常被誤認為專注力不足、個性害羞，或只是小朋友「注意力不集中」，進而忽略了背後可能的視力問題，家長若無法立即將這些行為與視覺問題連結，將使風險延後被察覺。

國際實務顯示，手持式視力篩檢能提升幼兒配合度並改善初篩效率，使家長及醫療端更早掌握視覺風險；然而，篩檢結果僅供初步評估，不具診斷用途，最終診斷仍需由眼科專科醫師確認。