幼兒食品重金屬超標延遲5個月公布 家長憂心：早已吃下肚

行政院消保處日前公布「台日韓4件嬰幼兒食品重金屬超標」，其中某海苔酥不只鉛含量超標，鎘更是超標逾20倍，而該檢測報告早於7月出爐，卻至12月中才對外公布，讓幼兒家長十分不解也憂心表示：「如果有買到早就吃下肚了，也沒辦法回避問題廠商其他產品」。消保處回應，7月檢出後即將問題產品全數下架並加強其他批次抽檢，對外公告部分，則因內部另有程序才至12月公開。

據悉，消保處5月間至新北市、桃園市、新竹縣、台南市及宜蘭縣等5縣市，隨機於實體店面購樣50件嬰幼兒食品進行檢測，後續檢測報告於7月間出爐，發現台日韓共計4件產品，有重金屬鎘、鉛超標問題，遂立即委由衛生主管機關，將同批產品下架銷毀，亦命製造商或進口商限期改正。

雖抽檢報告出爐後，政府已立即進行問題產品處置，但至此都屬「內部程序」，民眾無從得知哪些是問題產品，因此有幼兒家長表示，從7月檢出至12月公布間隔長達5個月，倘若家中有問題產品也早已吃下肚，且這段期間可能還會持續購買該廠牌的其他食品，因此這種攸關食安、孩童健康的大事，應該要及早公布，讓家長在選擇上能有迴避的依據，越晚公布只會越焦慮而已。

消基會表示，可以理解消保處抽檢後需依法遵循既定的行政程序，導致公布結果的時間需要向後推遲，但實務上檢驗速度其實非常快，就算要再複驗時間也不至於到5個月，消保處應盡快向外說明結果，而針對延宕許久原因也應進行澄清。

消保處強調，「對外公告」時間並非下架時間，問題產品下架及相關作為已於7月檢驗出後即迅速完成，惟對外公告部分為求慎重，仍須經過法定程序使得進行。

