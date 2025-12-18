幼兒體驗烘焙義賣 傳遞善意甜在心頭

在菲律賓馬尼拉，慈濟大愛幼教中心舉辦烘焙義賣，小朋友在家長陪伴下化身小小烘焙師，為建設醫院籌募善款。透過甜點傳遞善意，這場義賣也讓孩子們從小體會助人的快樂與責任。

教室瞬間變身烘焙坊，慈濟大愛幼教中心的孩子在家長陪伴下，有模有樣地攪拌麵糊、放進烤盤， 慈濟教育從生活出發，讓孩子懂得分享、回饋。

老師 瑪麗安：「我告訴他們， 我們烤紙杯蛋糕，也可以幫助建醫院(募款)，所以我們烤的紙杯蛋糕，不僅能幫助一個人，也能幫助菲律賓的家庭。」

廣告 廣告

紙杯蛋糕一出爐，小小廚神笑聲四起，不只烘焙坊香氣瀰漫，還有孩子們滿滿的愛心，大家要辦義賣活動，為建設醫院募款。

家長 艾瑞許：「我們毫不猶豫地報了名，因為我的孩子非常喜歡烘焙，其次 這也是一個讓我們與孩子，與孩子的同學老師們，增進感情的好機會。」

琳瑯滿目的日用品、商品吸引許多家庭一看到社群訊息就來了，用行動支持慈濟做善事。

顧客 桑尼 與 艾林：「每次有活動 我們通常都會參加，要嘛是為了購買商品，要嘛是為了幫忙 為了支持。」

許多顧客平常就關注慈濟活動，不論是賑災或扶貧，都是全力支持。

顧客 克里斯蒂安 與 瑪維：「現在慈濟正在為蓋醫院籌款，我們當然也很支持這項活動，我們很樂意捐款，也樂意在這裡購物。」

慈濟志工 洪英黎：「有些大德捐很多東西，很漂亮的 有些是二手的，我們想趁著現在是耶誕節的假期，大家可以買一些新的東西，可以送給親友朋友，另一方面 也可以把這些金錢，用來興建我們的醫院。」

義賣活動除了有趣好玩，孩子們也會有一分「我也能幫得上忙」的感覺。學校連結家庭做公益，增進親師生的關係。

更多 大愛新聞 報導：

慈濟 x SDGs 多方合作見曙光

菲律賓眼科醫療之愛 點亮心靈珍珠

