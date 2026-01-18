幼園不當管教仍績優 挨批考評失靈

台中市「公托公幼倍增」計畫廣設非營利幼兒園以減輕家長負擔，但市議員抨擊，多所非營利幼兒園績效考評屢獲90分以上，卻發生不當管教、體罰甚至霸凌成案紀錄，痛斥僵化考評制度成為不肖業者保護傘。市府指出，3年來通報案32件，其中3件確定行政裁處，皆於考評時依規定扣分。

市議員陳俞融指出，根據市府統計，非營利幼兒園民國111至114學年發生疑似不當管教案件，通報數共計32件，其中14件成案，但部分非營利幼兒園經調查屬實後，當年度或隨後的績效考評竟然還能拿到90分以上。

陳俞融進一步表示，若幼兒園發生老師體罰、言語霸凌情事，卻還能因行政資料齊全、財務報表漂亮，就能拿到高分，質疑教育局難道認為孩子身心受創，比不上漂亮的書面報告，痛斥評鑑標準本末倒置，不僅無法淘汰不適任幼兒園，更是變相縱容不當管教一再發生。

教育局說明，111至114學年全市非營利幼兒園通報案件共計32件，受理案件14件，調查結果確定裁處行政罰案件計3件，另11件未構成違法事件或輕微情形；遭裁罰的非營利幼兒園皆於績效考評時依規定扣分，並要求該園強化提升教保服務人員正向管教知能及提高巡堂次數。

陳俞融要求市府全面檢討績效考評指標，落實「不當管教」扣分機制，杜絕「虐童名校」的存在，同時強調，每位孩子都是家長心頭肉，市府不僅要追求幼兒園的「量」增，更要嚴格把關「質」的提升，不能讓僵化的考評制度，成為不肖業者的保護傘。

教育局指出，114學年台中市所轄非營利幼兒園共計38園，相關考評指標由中央主管機關於考評前6個月公告，教育局依中央所訂考評指標進行各非營利幼兒園績效考評，幼兒園倘有違反《幼兒教育及照顧或教保服務人員條例》遭裁罰者，絕不寬貸。