幼園女師掌摑女童流鼻血 判刑4月不得易科罰金

台南市一名王姓幼兒園女導師，去年4月在指導一名女童語文課程時，因情緒失控，竟出手猛力打女童巴掌，導致她鼻部流血，被教育局裁罰60萬元、解聘並公布姓名；案經家長提告，台南地院認定成年人故意對兒童犯傷害罪，將王女判刑4月，因屬依兒少法加重其刑，不得易科罰金，但全案仍可上訴。

幼兒園發生打學童事件。台南一名幼兒園老師在指導女童語文課程過程中，王老師情緒失控，竟數度猛打女童巴掌，導致女童鼻子流血。家長得知後氣炸提告。

台南地院行政庭長楊書琴：「某幼兒園老師在教室內，指導未滿12歲的被害人時，情緒失控，用力出手掌摑被害人，本院認定王姓被告，涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪。」

據了解，該名老師年約60歲，擔任幼兒教學年資已經18年，但去年4月在教學時，卻情緒不穩，對女童猛力打巴掌，導致她流鼻血，就醫後鼻黏膜紅腫。女童母親因此提告傷害罪，法官認定，這名老師故意對兒童犯傷害罪，判刑4個月，因依兒少法加重其刑，不得易科罰金，全案仍可上訴。

而教育局也對老師裁罰60萬元。

臺南市教育局主秘陳宗暘：「行為人有多次對幼兒實施體罰等違法行為，教育局在接獲通報後，已依程序完成調查，並經認定委員會認定體罰屬實，且嚴重侵害兒少權益，決議裁罰新臺幣60萬元，解聘並通報該名行為人，終身不得再任教保工作；同時園方負責人因監督不周，也裁處6萬元並公布姓名。」

打幼童的王老師，並未與家長和解、獲得原諒，但法官考量其無前科、非以犯罪為目的，判刑4個月，雖然不得易科罰金，但可聲請易服社會勞動。資深幼兒園老師體罰女童，還把人打到受傷，最後不但被判刑，工作也沒了。

