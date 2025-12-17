幼園畢旅澳門4天3夜團費2萬惹議！ 園方急稱「不辦了」

雲林縣 / 綜合報導

雲林斗六一間私立幼兒園發布畢業旅行公告，是到澳門旅遊4天3夜，費用也一併公布，大人小孩現金價2萬4千多，小孩不占床可以扣2000元，但一家3口一起去的話也要價7萬多元，消息一出，不少人覺得幼兒園辦畢業旅行很少見，出國旅遊更少見，引發討論，園方強調這是自由參加，另外還有南投車埕一日遊可以選擇，絕不強迫，但也因為引發關注，和考量不同家庭的感受，園方急轉彎、宣布澳門畢旅不辦了。

絕美歐風建築，搭上五光十色燈光秀，澳門的飯店奢華絢麗，不只結合逛街購物吃美食，還能上合法賭場試試手氣，到澳門旅遊就是各種享受，但也僅限成年人，雲林斗六一間私立幼兒園，明年5月的畢業旅行，就是去澳門玩4天3夜。

簡章出來，大人小孩現金價2萬4千700元，小孩不占床便宜2000元，家長說：「看大家的經濟狀況，因人而異，如果可以接受的，我是覺得沒有關係，出國對他來說他不會有回憶，他以後長大也不會記得，而且很容易就變成說，大人花錢去出國去照顧小孩子，因為考量到經費的問題，就是覺得費用還是有一點高。」

幼兒園辦畢業旅行，已經少見，選擇出國去澳門更少見，加上團費一個人就要2萬多元，爸媽帶小孩3個人就要7萬多元，引發不少討論，園長說：「可以去也可以不用去，但可以去的話，就是可能，如果有成團，就是會派我們的老師，還有我們旅行社的導遊。」

園長說會推澳門畢業旅行，是因為有老師去當地的海洋王國，覺得很好玩很適合親子，才首次辦去澳門，另外也有南投車埕一日遊的選項讓家長選擇，絕不強迫。但在事件引發關注後，園方發出公告，說考量不同家庭的感受和整體和諧，和家長討論評估後，決定取消去澳門畢業旅行。

