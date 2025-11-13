幼小銜接與兒科量能緊張 張碩芳議員：市府應推兒童白皮書

▲幼小銜接與兒科量能緊張，張碩芳議員籲推兒童白皮書。（圖╱議會提供）

【記者范文濱／桃園報導】

針對學齡幼小銜接、入學心理鑑定、兒童醫療量能、庇護工場管理及兒少保護制度等議題，市議員張碩芳議員市政總質詢中指出，桃園的兒少支持系統在多個環節存在結構性缺口，使家長與弱勢家庭長期在制度夾縫中奔走。建議市府比照國際經驗，制定桃園版《兒童保護政策白皮書》。

張碩芳議員表示，桃園每年約有一千多名孩子進入小一心理鑑定流程，但心理師專業量能不足，八家承辦醫院普遍出現等待期長達數月甚至一年，導致許多孩子無法在入學前完成必要評估。家長必須在醫療與教育系統間反覆補件、重複鑑定，不僅增加心理負擔，也造成幼小銜接延誤。她強調，心理師人力不足源自健保給付偏低與臨床量能過載，使共享決策形同空談，市府若無明確支持，家長與孩子將無所適從。

在醫療量能部分，張碩芳議員指出，桃園婦幼人口持續增加，但兒科醫療長期不足，全市醫師密度低於六都平均。UCC輕急症中心雖已擴設，但服務仍超載，夜間無兒科與分流不足的問題普遍存在。她呼籲市府加速擴充兒科人力，並推動重症、特殊兒童聯合門診，以改善急診壅塞與夜間就醫不足的困境。

針對庇護工場管理與兒少保護，張碩芳議員指出，部分身障者長時間從事戶外工作，缺乏休息與輪替，顯示管理機制仍有缺口。她呼籲市府比照國際經驗，制定桃園版《兒童保護政策白皮書》，將心理健康、幼小轉銜、家庭支持與跨局處協作納入系統策略，並建立年度成果公開制度，讓兒少保護、心理照護與醫療體系真正形成城市安全網。

