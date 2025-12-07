幼幼出任務 竹縣北埔老街湧現「小小安全大使」

孩子們在爸媽陪伴下，親自練習如何辨識可疑人物、拒絕誘惑，並學習如何向警察或店家等「安全求助點」尋求協助。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府社會處七日於北埔老街、慈天宮前廣場，舉辦「幼幼出任務—兒童自我保護闖關活動」，共有卅組親子家庭化身「小小安全大使」，在遊戲中學習防詐、防拐的關鍵知識，現場洋溢著孩子們的歡笑聲與熱情，成功為家庭安全守護網寫下活潑、精彩的一頁。

社會處表示，將生硬的安全教育轉化為有趣的「沉浸式闖關」，活動現場彷彿一座戶外安全訓練營，孩子們在爸爸媽媽的陪伴下，穿梭於各個主題關卡。透過模擬「陌生人情境」，孩子們親自練習如何辨識可疑人物、拒絕誘惑，並學習如何向警察或店家等「安全求助點」尋求協助。

? 現場還有專業劇團的安全教育劇場，藉由生動的故事和誇張的互動，讓三至七歲的幼兒將「說不、轉身、求助」這三大自我保護核心觀念深深刻入腦海，現場小朋友們更齊聲大喊「不要，就是不要！」，展現學習成果。參與活動的每組家庭皆獲贈一本「不要就是不要」繪本，讓安全教育可以帶回家持續複習。

社會處表示，本次活動不僅是孩子的任務，更是「親子共學」的最佳場域，家長們全程陪同孩子闖關，在過程中理解如何在日常生活中持續強化孩子的安全意識。兒童自我保護是持續性的工作，感謝所有踴躍參與的家庭，為新竹縣打造更安全的成長環境。